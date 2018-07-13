《日入而息》人幣跌至近６﹒７水平，貿易戰主導港股全周漲二百點

《今天重點》﹡中原樓價指數連續四周創新高，按周升０﹒４９％

﹡銀公表示難量化貿易戰對香港影響，但港有足夠能力抵禦外圍衝擊

﹡人幣即期收市大跌２２６點，報６﹒６９０５近一年低

﹡貿易戰主導港股守二萬八，全周漲２０９點終止四連跌



《即日市況》﹡Ａ股下跌，港股升幅收窄至４４點報２８５２５，重上十天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％，全周漲３％創逾兩年最大單周升幅



《美元匯價》﹡貿戰或逼使聯儲收緊幣策，美匯上試９５﹒５；歐元最新報１﹒１６２２╱

２４，日圓最新報１１２﹒６２╱６３



《公司資訊》﹡匯控（００００５）昨回購約３０８萬股，涉資逾２１８２萬英鎊；匯豐下

調人民幣定存利率，一個月定存降至２％

﹡致浩達（０１７０７）配售３﹒１３億股，下周一復牌

﹡江蘇創新環保（０２１１６）接獲告誡函，料不影響業務

﹡港鐵（０００６６）東鐵線大圍站沉降２０毫米，新世界暫停工程；大圍站

沉降達停工指標，暫停地基工程，鐵路狀況符安全標準

﹡江山控股（００２９５）上半年總發電量升６６％至１０９萬兆瓦時

﹡佳源國際（０２７６８）６月份合同銷售額按年升３﹒２３倍

﹡勵晶太平洋（００５７５）治早洩藥物在美國的第二階段驗證研究已註冊

﹡新焦點（００３６０）有意認購駕圖信５％股本權益

﹡ＦＳＭ（０１７２１）近下限定價，一手中籤率２５％

﹡米技國際（０１７１５）超購１８﹒６倍，一手中籤率５５％

﹡倢冠控股（０８６０６）超購９﹒８９倍，上限定價

﹡勝利證券（０８５４０）下限定價超購逾６倍，一手中籤率５０％

﹡電子交易集團（０８０３６）終止上市計劃

﹡興紡（０１９６８）超購１３﹒５倍近下限定價，一手中籤率２０％

﹡ＨＰＣ（０１７４２）向控股股東購新加坡物業５１％股權

﹡毛記葵涌（０１７１６）《１００毛》印刷版下周停刊

﹡亞洲資源（００８９９）３３００萬元出售印尼鐵礦石開採及物業投資業務

﹡建業（００２１６）、漢國（００１６０）委任建聯（００３８５）附屬承

建葵涌數據中心工程，投標價逾７億

﹡科通芯城（００４００）旗下硬蛋入股日資公司，冀聯合日本技術協助中國

ＡＩ發展

﹡惠陶集團（０８２３８）獲要約人減持，恢復公眾持股量





《國企紅籌》﹡民航信息（００６９６）分包建設烏魯木齊機場航班數據接口項目

﹡中石油王宜林稱集團上半年生產平穩運行，利潤大幅增長

﹡中國中冶（０１６１８）上半年新簽合同額上升６﹒４％

﹡華潤電力（００８３６）６月份附屬電廠售電量按年下降１﹒８％

﹡中遠海運（０１１９９）６月吞吐量升１１﹒５％，上半年吞吐量增

１３﹒３％

﹡中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量升２５％，煤產量升３％

﹡秦港股份（０３３６９）上半年吞吐量升１﹒４％至１﹒９億噸

﹡新華保險（０１３３６）上半年保費升１０﹒８％

﹡南航（０１０５５）６月載客人數按年升近１２％



《神州民企》﹡中動向（０３８１８）次季線下銷售按年中低單位數下降

﹡天倫（０１６００）７１５１萬元人民幣悉數增持東北燃氣商

﹡比亞迪（０１２１１）稱被人冒充與阿仙奴合作，外界質疑說法荒謬

﹡泛亞環保（００５５６）女士護理產品業務收購代價降至９６９０萬

﹡啟迪（００８７２）逾８億元收購汽車無線通訊業務

﹡北控清潔（０１２５０）購兩光伏電站及承擔債務，涉資逾９億元人民幣

﹡迪信通（０６１８８）更換總經理



《中國要聞》﹡上半年中國對美國出口增１３﹒６％進口增１１﹒８％

﹡中國外交部表示美國不應利用知識產權遏制其他國家發展

﹡芝加哥市長表示中車地鐵車輛項目不會淪為貿易戰犧牲品

﹡美農業部料中國明年購９５００萬噸大豆，１５年首降

﹡商務部就３０１調查發六點聲明：美方指責站不住腳

﹡６月美元計出口升１１﹒３％勝預期，進口升１４％；６月末Ｍ２增８％創

新低並遜預期，Ｍ１增６﹒６％

﹡中國人幣計價上半年出口增４﹒９％進口增１１﹒５％

﹡分析指進出口增速受匯率拖累，貿戰對出口短期影響小

﹡國信中心料下半年出口增８％，受地緣政治及貿戰影響

﹡北京市長陳吉寧會見馬斯克，全力支持特斯拉在京發展

﹡海關料全年外貿穩中向好，質量和效益將有所提高；國際環境不穩定性上升

，外貿平穩運行面臨挑戰；海關回應「延遲美國貨物清關」：不會故意拖延

﹡去年內地油氣開採投資１６２９億，增長２２％

﹡民航局指無權核准雄安航空的名稱

﹡財政部表示小微企年應納稅所得額上限提高至１００萬元

﹡１０月起新發銀行理財產品須登記投資人信息

﹡人行表示電子支付禁炒作無現金概念，商戶不得拒收現金；人行新規：電子

支付帳戶單日錄５萬人幣交易須匯報；人行等額續作１８８５億ＭＬＦ，全

周淨回籠９００億；６月新增貸增１﹒８４萬億元，高於預期

﹡中金料僅一成Ｐ２Ｐ平台３年後仍存活，監管將升級

﹡眾安財產等４家互聯網險企首５月保費大增８９％

﹡樂視網涉足區塊鏈，深交所關注公司是否在炒概念

﹡深滬交易所融資額增２１﹒５億元人幣，終止六連跌

﹡官媒評論指中國資本市場有能力、有底氣長期健康發展

﹡上海出台服務保障優化營商環境的意見２０條

﹡上海共享單車大換血，摩拜承諾至少回收１０萬輛舊車

﹡上海新清潔空氣計劃，到２０２０年基本消除重污染天

﹡中國６月原油進口創六月低，因茶壺廠縮減購買規模

﹡內地６月末社會融資規模存量１８３萬億，增９﹒８％

﹡上半年社融規模增量９﹒１萬億，比上年同期少２萬億

﹡能源局表示上月全社會用電量同比增長８％

﹡中證監集中查處９家上市公司未按期披露去年年報行為；中證監對６宗案行

政處罰，涉珠海中富等；中介機構涉案影響重大，非同類業務不受理

﹡國辦發文表示加強城軌交通規劃建設，嚴控地方債風險

﹡國務院表示全國社會保障基金理事會改由財政部管理



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％，報１０８６４﹒５４點，兩連升



《其他消息》﹡港府委任市場失當行為審裁處和證券及期貨事務上訴審裁處主席

﹡運房局重申不能接受港鐵未及時向政府通報紅磡站事件

﹡工程屢出事，港鐵避談有否追查僅稱有以電郵提醒禮頓；港鐵承認有鋼筋螺

絲帽的保護膠塞未拆除，認監管不足

﹡中科指工程總監黃唯銘早在２０１６年已知紅磡站事件

﹡證監會修訂併購規定，即時生效；證監會將訂明專業投資者資格的規則標準

化；何賢通及雷祺光續任證監會執行董事

﹡立法會年結：今年通過的政府法案較去年多出一倍

﹡梁君彥強調自己是基於議事規則和基本法執行主席職務；梁君彥指是否設限

時辯論需要逐條議案審視

﹡金管局表示外匯基金６月份境外資產減少５億元

﹡大亞灣核電站今年曾錄一宗０級運行事故

﹡深股通額度全日用６﹒５８億元；滬股通額度全日用５﹒９９億

﹡東亞中國成首間獲准在前海開設分行的外資銀行

﹡馬雲出任聯合國數字合作高級別小組聯合主席

﹡ＡＸＡ安盛推出「持續癌症保險賠償」

﹡美國萬通亞洲首季新造年金保單收入升三成

﹡聯交所刊發新結構性產品上市指引

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