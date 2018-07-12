《真知灼見－溫灼培》不能忽視的全球信貸危機

《真知灼見》相信昨天（１１日）整個金融市場焦點集中在美國的通脹問題。美國６月份生

產物價指數按月及按年分別上升０﹒３％及３﹒４％，按年增長幅度不單大於５月份的３﹒１％

，更是自２０１１年１１月以來最高增長。不要忘記，上述數字只反映６月份情況，而由７月６

日起美國對３４０億美元總值的中國進口貨物徵收２５％關稅，可以想像到７月份美國的通脹壓

力將會更大。通脹憂慮刺激市場對聯儲局往後或需要加大加息步伐的預期，為美元匯價帶來支持

。日圓對息率變化最為敏感，昨晚更首當其衝遭到拋售，今早（１２日）於亞洲市場報１１２兌

１美元，其他主要貨幣亦全面挫。



＊各國債務高企，儲局倘加大加息惹憂慮＊



當市場對聯儲局加息預期升溫，環球經濟前景又受到美國牽起的貿易戰所拖累，全球爆發信

貸風險的憂慮實在不可忽視。根據國際金融協會（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ）數字顯示，截止２０１８年首季，主要工業國

加上新興市場大國的總債務金額已達至歷史最高水平２４７萬億美元，按年上升１１﹒１％。倘

若把這總債務金額與各國ＧＤＰ總數值計算，比例則高達３１８％，這不單是一個相當嚴重水平

，更是自２０１６年第三季度以來的首個季度回升。當全球債務已達至如此高水平，假使往後聯

儲局一旦因通脹壓力而要加大加息步伐，又或如貿易戰導致環球經濟放緩，這樣全球爆發信貸風

險的機會便大大提升。而相信現時全球爆發信貸風險憂慮絕不下於貿易戰的憂慮。



＊美債孳息曲線或配倒掛，預視經濟衰退＊



近期所見，美國２年期與１０年期債息分別處於２﹒５８９％及２﹒８５４％，兩者差距只

有０﹒２６５％。因擔心環球經濟前景轉弱，資金不斷湧入美國１０年債避險，使１０年債息一

直未能上升。相反，市場對美國加息預期升溫，刺激了美國２年期債息上升，使長短債息之間差

距收窄。按此方向觀察，相信不久短息便有機會高於長息。此情況稱之為「孳息曲線倒掛」，而

過去數次美國經濟呈現衰退時均會出現這情況。似乎從現時美國債息變化所見，也顯示出市場對

美國經濟前景感憂慮。就匯市而言，環球經濟前景愈不穩定，資金愈傾向轉返美元避險，使美元

可看高一線。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

