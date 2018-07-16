《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０１９．４１ 升 ９４．５２點╱０．３６％
標普５００ ２８０１．３１ 升 ３．０２點╱０．１１％
納斯達克 ７８２５．９８ 升 ２．０６點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７６６１．８７ 升 １０．５４點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４０．７３ 升 ４７．７６點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２９．２０ 升 ２３．３０點╱０．４３％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．４３，歐元兌美元１．１６８２
16/07/2018 08:02
《日出而作》法國奪世界盃，中興獲美解禁，小米暫不獲納入港股通
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０１９．４１ 升 ９４．５２點╱０．３６％
標普５００ ２８０１．３１ 升 ３．０２點╱０．１１％
納斯達克 ７８２５．９８ 升 ２．０６點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７６６１．８７ 升 １０．５４點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４０．７３ 升 ４７．７６點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２９．２０ 升 ２３．３０點╱０．４３％
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