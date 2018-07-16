《華爾街內望》標指５個月高位工業股升抵銷銀行股跌，美債價漲

《經濟通通訊社１６日專訊》美股上周五（１３日）全面上升，標普５００指數觸及逾五個

月高位，因工業股等板塊上漲，抵銷金融股下跌帶來的壓力。道指升９４點或０﹒４％，至

２５０１９點；標普５００指數漲３點或０﹒１％，報２８０１點，為２月１日以來收市高位；

納指漲２點，至７８２５點。全周計，三大指數分別上升２﹒３％、１﹒５％及１﹒８％。

花旗集團上周五股價跌２﹒２％，該行季度營收遜於市場預期，債券承銷業務下降；富國銀

行股價下滑１﹒２％，盈利跌幅超過預期，放貸下降且支出增加；摩根大通盈利優於市場預期，

但股價仍跌０﹒５％。

美國財長努欽上周四表示，如果北京方面原意做出重大改變，美中兩國可能重啟貿易磋商。

工業股周五反彈，波音升１﹒４％，卡特彼勒漲１﹒３％。

債市方面，美國國債價格上漲，美聯儲強調今年上半年美國經濟穩健增長，局方仍預計將漸

進加息。聯儲主席鮑威爾將在本周二和周三（１７日至１８日）在國會聽證。

美國１０年期國債收益率尾市報２﹒８３２６％，上日為收益率報２﹒８５３％；而２年期

報２﹒５８６２％。

美國國債孳息曲線再次觸及１１年來最平水平，２年期和１０年期國債收益率差別曾下降至

２４﹒２７個基點。（ｅｃ）

