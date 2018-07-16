《牛熊志選－陳其志》二萬八現支持，吼騰訊牛６３４４２

《牛熊志選》恆指過去一周止跌小幅反彈，下方２８０００點再次承受住考驗，結束了周線

四連跌。中美貿易戰仍未見顯著緩和跡象，但市場憂慮並沒有進一步放大，及周邊市場整體偏好

，港股底部做好動能有所釋放。技術上看，恆指沿１０天線反復，波幅範圍在２８０００點至

２９０００點之間，尚未有明確方向，操作上適宜逢低參與上落市行情。恆指牛熊證資金流，截

至上周四（１２日）的過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約７１０萬資金淨流出，而熊證則錄

得約１﹒２７億元資金淨流入，反映較多資金見大市反彈部署熊證淡倉。街貨分布方面，截至上

周四，恆指牛證倉位主要集中在收回價２７６００點至２８１００點之間，相當約２７９０張期

指合約；恆指熊證街貨則分布在收回價２９０００點至２９５００點之間的過夜街貨相當約

３９７０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至１６﹒７％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌１﹒７

個波幅點至１９﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

１﹒２個波幅點至１４﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌２﹒３個波幅點至

１９﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至２３﹒８％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至１５﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下跌２﹒８個波幅點至１８﹒７％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌２﹒８個波幅點至

２１﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌２﹒４個波幅點至２０﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌３﹒４個波幅點至１９﹒４％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌１﹒９個波幅點至２７﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌２﹒６個波幅點至

２８﹒９％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌３﹒１個波幅點至２１﹒９％。

個股方面，騰訊的相關認購證及牛證也見資金流入部署好倉，分別錄得約４８００萬元及

５７３０萬元資金淨流入。目前較多資金留意的認購證條款行使價約介乎４０６元至４２０元之

間，普遍為中期價外條款，實際槓桿約１１倍以上；而牛證方面，資金主要買賣收回價３６０元

至３７３元之間的較貼價條款，收回距離約３％至５％，槓桿介乎１４倍至２４倍。技術上，騰

訊股價近日於３７５元附近反覆築底，短線料續穿梭於１０天線在３７５元至３９５元之間上落

，如看好可留意認購證１２７９３，行使價４１５﹒２元，實際槓桿約１３倍；也可留意牛證

６３４４２，收回價３６６元，槓桿約１８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

