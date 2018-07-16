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即市新聞

16/07/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》請港交所提供國企指數期貨市場佔有率數據

　　《運籌帷幄》最近不斷地收到讀者朋友有關港交所（００３８８）自本年６月１日起，停止
每周一發放「恆生指數期貨市場佔有率數據」的問題，筆者已向港交所作出反映，並順道再次要
求他們同時提供「國企指數期貨市場佔有率數據」（筆者於２００３年１２月６日首度提出），
以供投資者參考。港交所的答覆為技術問題仍待解決，已在跟進中，筆者的建議則會交由有關部
門考慮。希望今早（１６日）「恆生指數期貨市場佔有率數據」會被更新，而過去個多月的數據
亦會被補回吧。
　
大家可於下面的網頁內，查閱「恆生指數期貨市場佔有率數據」：
　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱Ｍａｒｋｅｔ－Ｄａｔａ╱Ｓｔａｔｉｓｔ
ｉｃｓ╱Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ－Ｍａｒｋｅｔ╱Ｍａｒｋｅｔ－Ｓｈａｒｅ－Ｄａｔａ－ｏ
ｎ－ＨＳＩ－Ｆｕｔｕｒｅｓ？ｓｃ＿ｌａｎｇ＝ｚｈ－ＨＫ
　
　　恆生指數期貨與國企指數期貨的市場參與者中，筆者認為前者以國際大戶較多，後者則以中
資大戶較多。兩種大戶的買賣手法並不相同，作為本地散戶投資者，我們須因應其特性，釐訂不
同的應市策略，才容易於市場內成功獲利。其實，了解指數期貨市場內大戶的部署與舉動，較了
解散戶的相同行為重要得多；除進行圖表分析外，兩個指數期貨合約的未平倉合約數量變化亦可
幫助我們快人一步洞悉先機，成功捕捉市場轉角位。
　　因此，於每周首個交易日開市前港交所公布的「恆生指數期貨市場佔有率數據」實在非常有
用，因可讓我們準確地知悉十大恆生指數期貨好友大戶與十大恆生指數期貨淡友大戶的最新部署
。可惜的是，目前港交所依然只公布恆生指數期貨的市場佔有率數據，國企指數期貨的市場佔有
率數據則一直欠奉。當年筆者曾於一個投資研討會上，公開向港交所某高層職員要求同樣地每周
發放國企指數期貨的市場佔有率數據，而他亦答應了。可惜他後來離職了，這件事亦不了了之。
　　既然今時今日國企指數期貨大受歡迎，筆者大膽在此舊事重提，希望港交所很快便可讓散戶
投資者準確地知悉十大國企指數期貨好友大戶與十大國企指數期貨淡友大戶的最新部署，從而作
出較為正確買賣決定。至於小型恆生指數期貨與小型國企指數期貨，筆者認為因未平倉合約數量
尚屬過少，暫時不宜參考其啟示性不足的市場佔有率數據。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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