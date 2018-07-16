《一周攻略－周進略》未見大夾倉，氣氛仍偏淡

《一周攻略》港股經過幾周的氣氛轉淡，一面倒的看空造空，看淡造淡，反而造就了一波反

彈行情，但正如有經驗的投機者都知道，這樣的反彈為時不短，力度亦不足，沒有太大的殺傷力

，只能讓真正有心人，在較合適位置，再加一注，押注向下。



＊港股下跌成交卻非大幅增加＊



是的，大家看看反彈時的成交，不錯，是有增加，但增加的比例不多，顯然，投資者並無因

為反彈而被夾淡，亦無急急平倉補倉之舉，而只是冷靜地再調度本身倉位，更從容不逼的押注。

嚴格來說，這從心態和技術走勢的互動，可能比起即時新聞中，究竟有何消息，來得更有把

握，因為背後反映的是千古不變的人性貪婪與恐懼，而不是一時三刻，說變說變，相對隨機的因

素。



＊貿戰意在重塑全球遊戲規則＊



事實上，美國當然繼續加大貿易夥伴們的壓力，不只中國，連歐盟或其他，美國特朗普的態

度都不客氣，意味著這場貿易戰，重點未必是針對個別地方，而是廣泛地要重塑一套遊戲規則。

如此一來，投資者要擔心的，倒不是今次幾多百億，下次幾多千億的數字本身，而是這一場

漫長的博奕，擺明是走零和，你贏我輸，而不是自願交易帶來的雙贏，這在短期內，不可能是好

事，雖然，長遠而言，客觀理性上，沒人輸得起，因為世界財富的建成和累積，說到底就是大家

各自交易，然後專門分工。



＊央行續收水，期望管理先行＊



說得遠了，投資者要小心的，倒是這一連串事件之間，真正影響大局的，往往被忽略。其實

隨著經濟復甦，各地央行開始收水，或文雅一點說，就是把貨幣政策正常化，由非常時期的非常

手段，轉化為正常時期的正常手段。沒有例外的，這一定要負面影響，此之所以，央行大員已經

極為小心，例如美聯儲，在過去幾年，一直把期望管理放在很高的位置，希望為市場帶來信心，

也讓市場穩定之下，給予央行本身決策空間，達到雙贏。

針對於此，投資者豈有不通情達理？幾年下來，美股美債美國房地產，漲升不已，然後才擴

散至其他股市，例如歐洲或亞洲，新興市場等。如此一來，港股去年才急急追落後，如今也得跟

進美股有調整壓力，實屬正常不過。



＊觀債息測市，暫虧之前盈利＊



以此觀之，投資者宜留意，近來防守類別的投資者工具，不論是債或房託，又或公用股，似

乎有點逆著大盤的跌勢，而守得相對穩。當然，從歷史經驗看，若真的有大崩盤，公用股都避不

了多少，險仍是險，但美債卻是另一回事。短期內，密切留意債息的變化，以看清股市的去向。

港股方面，恆指在上半年以時間換取空間，避免大跌，但不跌不跌還須跌，如今２８０００

關口，根本不是重要支持所在，真要跌穿，一下子便跌穿。仍以基本思維來看，當前投資者未覺

痛，只因去年大賺，如今是「虧」了之前的盈利而已，但若持續向下，便可扭轉感覺，因為是自

己的錢。



＊二萬五支持，小心獲利回吐＊



例如，去年前段，投資者對升市甚至大升市的可能性，不以為然，直到真正升破２５０００

，才有改觀，所以，最客觀的量度方法，就是以跌穿２５０００，才是真正大跌市開始，如今都

是有秩序的逐步減持而已。

果如是，投資者可別心急於在年初至今賺錢的一眾板塊中，轉來轉去，反而應該小心，別人

可能也把握機會，獲利回吐！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

