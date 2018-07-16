《經濟通通訊社１６日專訊》卓悅控股（００６５３）公布，預期２０１８年上半年轉虧為
盈，而上年度則虧損約５７８０萬元。
董事會認為原因為２０１８年上半年的零售銷售持續反彈，而同店銷售增長錄得持續改善。
另外，主要由於續約或新合約協定更為合理之月租（尤其是街鋪），令店舖租金開支大幅下跌。
加上，於相應期間確認出售可供出售金融資產的一次性虧損約６１０萬元。
公司將於下月發布業績。（ｋｔ）
16/07/2018 08:53
【企業盈喜】卓悅（０６５３）料上半年虧轉盈，零售銷售持續反彈
《經濟通通訊社１６日專訊》卓悅控股（００６５３）公布，預期２０１８年上半年轉虧為
盈，而上年度則虧損約５７８０萬元。
董事會認為原因為２０１８年上半年的零售銷售持續反彈，而同店銷售增長錄得持續改善。
另外，主要由於續約或新合約協定更為合理之月租（尤其是街鋪），令店舖租金開支大幅下跌。
加上，於相應期間確認出售可供出售金融資產的一次性虧損約６１０萬元。
公司將於下月發布業績。（ｋｔ）
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