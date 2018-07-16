內銀遇沽壓，港股午後跌幅稍擴大至１１４點，報２８４１０

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行上星期五（１３日）公布，６月社融存量按年增長９

﹒８％、Ｍ２增長８％，二者均創新低。內銀股隨Ａ股偏軟，港股午後跌幅擴大至１１４點或

０﹒４％，報２８４１０點。港股中午收跌４７點或０﹒１７％，報２８４７７點。

國企指數報１０６３５點，下跌１１０點或下跌１﹒０３％；上證綜指報２８０７點，下跌

２３點或下跌０﹒８２％。

建行（００９３９）跌１﹒１５％，報６﹒８７元；工行（０１３９８）挫１﹒２５％，報

５﹒５４元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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重磅股：

匯豐控股（００００５） ７３﹒３５元 上升０﹒０７％

港交所 （００３８８） ２３３﹒６０元 下跌０﹒２６％

騰訊控股（００７００） ３８１﹒００元 無升跌

中國移動（００９４１） ６９﹒０５元 上升０﹒０７％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒３５元 上升０﹒３７％

中國平安（０２３１８） ７０﹒２０元 下跌０﹒９９％



部分內銀股：

中信銀行（００９９８） ４﹒７２元 下跌１﹒８７％

郵儲銀行（０１６５８） ５﹒０２元 上升０﹒２０％

民生銀行（０１９８８） ５﹒５５元 下跌０﹒７２％

農業銀行（０１２８８） ３﹒６２元 下跌１﹒３６％

交通銀行（０３３２８） ５﹒５０元 下跌０﹒９０％

招商銀行（０３９６８） ２７﹒８５元 下跌１﹒９４％

中國銀行（０３９８８） ３﹒５９元 下跌１﹒１０％

光大銀行（０６８１８） ３﹒２８元 下跌０﹒９１％

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