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16/07/2018 09:21

美股續造好，港股高開５５點報２８５８０，國指揚１１點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美股上周五（１３日）全面上升，標指觸及逾五個月高位，因
工業股等板塊上漲，抵銷金融股下跌帶來的壓力。道指升９４點或０﹒４％，至２５０１９點；
標指漲３點，報２８０１點，為２月１日以來收市高位；納指漲２點，至７８２５點。
　　恆指夜期收報２８５９２點，升３４點，高水６７點；ＡＤＲ港股比例指數報２８６１８點
，升９３點。
　　港股今早高開５５點報２８５８０點。國指升１１點報１０７５７點。
　　石藥（０１０９３）現價上升１﹒３１％，報２３﹒１５元，暫升幅最大藍籌。
　　
　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒４５元　　　上升０﹒２０％
　　港交所　（００３８８）　２３６﹒００元　　　上升０﹒７７％
　　騰訊控股（００７００）　３８３﹒６０元　　　上升０﹒６８％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒９２元　　　下跌０﹒４３％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒２５元　　　上升０﹒３６％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒１０元　　　無升跌
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６３元　　　上升０﹒３６％
　　中國平安（０２３１８）　　７１﹒１０元　　　上升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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