美股續造好，港股高開５５點報２８５８０，國指揚１１點

《經濟通通訊社１６日專訊》美股上周五（１３日）全面上升，標指觸及逾五個月高位，因

工業股等板塊上漲，抵銷金融股下跌帶來的壓力。道指升９４點或０﹒４％，至２５０１９點；

標指漲３點，報２８０１點，為２月１日以來收市高位；納指漲２點，至７８２５點。

恆指夜期收報２８５９２點，升３４點，高水６７點；ＡＤＲ港股比例指數報２８６１８點

，升９３點。

港股今早高開５５點報２８５８０點。國指升１１點報１０７５７點。

石藥（０１０９３）現價上升１﹒３１％，報２３﹒１５元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒４５元 上升０﹒２０％

港交所 （００３８８） ２３６﹒００元 上升０﹒７７％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒６０元 上升０﹒６８％

建設銀行（００９３９） ６﹒９２元 下跌０﹒４３％

中國移動（００９４１） ６９﹒２５元 上升０﹒３６％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒１０元 無升跌

工商銀行（０１３９８） ５﹒６３元 上升０﹒３６％

中國平安（０２３１８） ７１﹒１０元 上升０﹒２８％

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