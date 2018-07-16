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即市新聞

16/07/2018 16:54

《盤後部署》港股資金多流入新股，炒股不炒市難突破二萬九阻力

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美股開始進入第二季業績期，上周五（１３日）有部分銀行股
率先放榜，但業績表現不一致，道指一度下跌３４點，但隨著聯儲局在半年度貨幣政策報告中提
到，美國經濟持續增長，勞動力市場強勁，帶動道指重上二萬五關，升９４點，報２５０１９點
。標指漲３點，報２８０１點。納指揚２點，報７８２５點。
　　港股今早跟隨外圍高開５５點，其後升幅一度最多擴至１７３點，高見２８６９９，惟中國
最新公布第二季ＧＤＰ增長放緩至６﹒７％，經濟下行壓力增加，港股隨Ａ股倒跌，最多挫
１９８點，低見２８６９９，幸內銀股午後跌勢有所收窄，友邦（０１２９９）亦見有買盤支持
，港股大部分時間跌不足百點，惟最終全日倒升１４點或０﹒０５％，報２８５３９點。主板成
交僅７００﹒６２億元，較上交易日跌１７％，並創去年７月７日以來新低。
　　國指跌４２點或０﹒３９％，報１０７０４點。滬指跌１７點或０﹒６％，報２８１４點。

＊美國六月物價數據走強，美匯有力突破９５關＊

　　美國上周一連兩日公布的物價數據均超出市場預期，６月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按年
增幅意外增至３﹒４％，為２０１１年１１月以來最高；６月份消費者物價指數（ＣＰＩ）則按
年升２﹒９％，為２０１２年２月以來最大升幅，刺激美元再度反彈，惟升至近９５關後隨即回
落。雖然美元走勢近日有所回軟，但上周的兩項物價數據表現強勁，今年加息四次的理據更顯有
力，美匯仍有力挑戰９５關，因此預期人民幣仍會繼續受壓，不利中港股市表現。
　　中國今早公布的第二季ＧＤＰ增長報６﹒７％略遜預期，而總結上半年則增長６﹒８％符合
市場預期。不過，在中美貿易戰陰霾下，美國對中國３４０億美元進口商品徵收關稅的影響未完
全浮現，加上美國上周宣布，額外向中國２０００億美元進口貨品加徵關稅，最快會在今年９月
實施。若然美國通過該方案，料中國第四季經濟增長會有較大衝擊，預期該不穩因素會繼續困擾
市場。

＊中國六月貸款增長勝預期，惟內銀股未見追捧＊

　　港股雖連續三日出現反彈，而市場亦逐漸消化貿易戰消息，但即使世界盃落幕，成交並沒有
同時配合，更連續九日不足千億元，反映投資者入市意慾相當弱，而入市資金多流入新股或半新
股，炒股不炒市情況顯著。另外，中國上周公布公布的六月新增貸款增長勝預期，達１﹒８４萬
億元人民幣，但相關消息並無帶動內銀股造好，今日更全線下滑，或反映市場對中國經濟增長信
心已大不如前，預期港股難有力突破２９０００點阻力位，但於２８０００點附近有一定支持。
（ｔｔ）

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