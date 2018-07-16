《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局在半年度貨幣政策報告中重申對循序漸進加息的承諾，
認為進一步上調聯邦基金利率目標區間，將與經濟持續擴張、勞動力市強勁、通脹在中期內達標
的情況相符。
聯儲會在今年已兩次加息，並預計今年還會再加息兩次。聯儲會主席鮑威爾下周將在國會提
交該報告，他表示，美國經濟處於非常好的狀態，但同時警告上調關稅可能會對經濟增長構成風
險。
貨幣政策報告中提到過去一年油價大幅上漲，但認為隨著美國能源企業加大投資及生產，油
價對整體經濟的拖累應該會較少。（ｍｎ）
16/07/2018 08:35
《外地經濟》聯儲局半年度貨幣政策報告預計將進一步循序漸進加息
《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局在半年度貨幣政策報告中重申對循序漸進加息的承諾，
認為進一步上調聯邦基金利率目標區間，將與經濟持續擴張、勞動力市強勁、通脹在中期內達標
的情況相符。
聯儲會在今年已兩次加息，並預計今年還會再加息兩次。聯儲會主席鮑威爾下周將在國會提
交該報告，他表示，美國經濟處於非常好的狀態，但同時警告上調關稅可能會對經濟增長構成風
險。
貨幣政策報告中提到過去一年油價大幅上漲，但認為隨著美國能源企業加大投資及生產，油
價對整體經濟的拖累應該會較少。（ｍｎ）
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