《外地經濟》聯儲局半年度貨幣政策報告預計將進一步循序漸進加息

《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局在半年度貨幣政策報告中重申對循序漸進加息的承諾，

認為進一步上調聯邦基金利率目標區間，將與經濟持續擴張、勞動力市強勁、通脹在中期內達標

的情況相符。

聯儲會在今年已兩次加息，並預計今年還會再加息兩次。聯儲會主席鮑威爾下周將在國會提

交該報告，他表示，美國經濟處於非常好的狀態，但同時警告上調關稅可能會對經濟增長構成風

險。

貨幣政策報告中提到過去一年油價大幅上漲，但認為隨著美國能源企業加大投資及生產，油

價對整體經濟的拖累應該會較少。（ｍｎ）

