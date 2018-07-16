《經濟通通訊社１６日專訊》花旗第二季盈利增長１６％至４４﹒９億美元，因零售銀行業
務利潤急增１４％。每股盈利從１﹒２８美元升至１﹒６３美元，優於市場預期的１﹒５６美元
。
不過第二季收入僅增長約２％至１８４﹒７億美元，略低於預期的１８５﹒１億美元，因聯
儲局加息後，債券承銷業務收入急跌２０％。其他業務方面，固定收益產品交易收入減少６％，
股市交易收入增長１９％，市場及證券服務總收入則下降１％。（ｍｎ）
16/07/2018 08:41
《外企業績》花旗第二季多賺１６％勝預期，惟收入表現遜色
《經濟通通訊社１６日專訊》花旗第二季盈利增長１６％至４４﹒９億美元，因零售銀行業
務利潤急增１４％。每股盈利從１﹒２８美元升至１﹒６３美元，優於市場預期的１﹒５６美元
。
不過第二季收入僅增長約２％至１８４﹒７億美元，略低於預期的１８５﹒１億美元，因聯
儲局加息後，債券承銷業務收入急跌２０％。其他業務方面，固定收益產品交易收入減少６％，
股市交易收入增長１９％，市場及證券服務總收入則下降１％。（ｍｎ）
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