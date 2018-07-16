《經濟通通訊社１６日專訊》摩通第二季盈利增長１８﹒３％至８３﹒１６億美元，每股盈
利為２﹒２９美元，高於市場預期，主要受惠於減稅、利率攀升以及交易收入增加。
季內該行收入增長６﹒５％至２８３﹒９億美元，市場預期預為２７３﹒４億美元。
（ｍｎ）
16/07/2018 08:46
《外企業績》摩通第二季盈利增長１８％，勝市場預期
《經濟通通訊社１６日專訊》摩通第二季盈利增長１８﹒３％至８３﹒１６億美元，每股盈
利為２﹒２９美元，高於市場預期，主要受惠於減稅、利率攀升以及交易收入增加。
季內該行收入增長６﹒５％至２８３﹒９億美元，市場預期預為２７３﹒４億美元。
（ｍｎ）
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