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即市新聞

16/07/2018 17:32

《台股攻略－馮偉明》受被動元件股影響，台股今日失守季線

　　《台股攻略》台股今日開高收低，跌４７﹒０９點，收１０８１７﹒４５點，成交金額為新
台幣１２３７﹒０６億元。
　　今日台積電及鴻海尾市轉跌，大立光高開後收市並無升跌，原本守在新台幣１０００元的國
巨收盤前亦突然急跌，華新科等被動元件個股亦跟隨有壓力。玉晶光在獲利沽盤出籠下回軟，失
守新台幣５００元關卡。不過，生技類股、矽晶圓及Ｍｏｓｆｅｔ相關個股卻有買盤追入，佐登
－ＫＹ、慕康生醫及晟德盤中強攻漲停板，葡萄王、大江、寶齡及美時等亦收高，大中、尼克森
、台勝科、合晶、環球晶也強攻。暑假旺季來臨，觀光股升溫，華園處今日再漲停板；雄獅在暑
假旺季加持下，第三季營運可望在高檔企穩，買盤湧入推升股價上升４％以上。
　　本周繼續有重量級指標個股舉行法說會，料將牽動半導體供應鏈及大盤能否站穩月線和季線
。受電子旺季以及新ｉＰｈｏｎｅ即將推出帶動，預期電子產業相關供應鏈營收將有所表現，建
議投資者可持續關注蘋概股及相關新應用題材。此外，第二季財報也將陸續公布，投資者宜逢低
布局業績題材股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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