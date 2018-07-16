《台股攻略－馮偉明》受被動元件股影響，台股今日失守季線

《台股攻略》台股今日開高收低，跌４７﹒０９點，收１０８１７﹒４５點，成交金額為新

台幣１２３７﹒０６億元。

今日台積電及鴻海尾市轉跌，大立光高開後收市並無升跌，原本守在新台幣１０００元的國

巨收盤前亦突然急跌，華新科等被動元件個股亦跟隨有壓力。玉晶光在獲利沽盤出籠下回軟，失

守新台幣５００元關卡。不過，生技類股、矽晶圓及Ｍｏｓｆｅｔ相關個股卻有買盤追入，佐登

－ＫＹ、慕康生醫及晟德盤中強攻漲停板，葡萄王、大江、寶齡及美時等亦收高，大中、尼克森

、台勝科、合晶、環球晶也強攻。暑假旺季來臨，觀光股升溫，華園處今日再漲停板；雄獅在暑

假旺季加持下，第三季營運可望在高檔企穩，買盤湧入推升股價上升４％以上。

本周繼續有重量級指標個股舉行法說會，料將牽動半導體供應鏈及大盤能否站穩月線和季線

。受電子旺季以及新ｉＰｈｏｎｅ即將推出帶動，預期電子產業相關供應鏈營收將有所表現，建

議投資者可持續關注蘋概股及相關新應用題材。此外，第二季財報也將陸續公布，投資者宜逢低

布局業績題材股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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