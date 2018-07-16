《談國論企－黎偉成》住戶企業中長貸款上半年均減非佳

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１８年上半年及６月

份無疑同比保持續長的態勢，唯是（１）住戶部門與（２）非金融企業及機關團體的短、中長期

貸款均出現減少之象，僅依靠（３）票據和（４）非銀行金融機構貸款跌轉升的支持，當非佳象

。中國的社會經濟主要環節發展於二季度每多放緩，顯然受到特朗普掀起的美、中貿易戰所困，

須強化以供給側為主的內需緩和美方狙擊之壓，確保經濟穩中求進成長。



＊企業放慢資本投資似受美突掀貿戰負面影響＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１８年６月份達

１﹒８４萬億元（見表一，下同），比上年同期多增３，０５４億元或１９﹒４８％，並使１－

６月份組成的上半年累計之數達９﹒０３萬億元，同比多增１﹒０６萬億元或１３﹒２９％，二

數的升幅相對於２０１７年的６月份及１－６月份分別多增的１１﹒５％與５﹒８４％為高，表

面看來屬頗不錯的表現，但實際卻有頗不少需要關注和改進之處。

特別是（一）中長期貸款有全面回落之態，特別是（Ｉ）非金融企業及機關團體的中長期貸

款累計淨增於２０１８年上半年達３﹒７２萬億元（見表二，下同），同比減少１１﹒６３％，

而２０１７年１－６月份累計４﹒２１萬億元，則同比大幅增長６０﹒６１％，此數主要用於包

括土地、廠房、機械設備等各方面的資本投資，出現升轉跌的倒退情況，在相當程度反映出企業

對未來發展的態度轉趨審慎。特朗普於２０１８年３月初開始發難，專門針對中國地把輸美商品

加徵關稅的措施，由惡言到劣行，所涉的項目及額度亦不斷增加，相信這會使到中國的企業不得

不採取觀望態度，日益審慎地部署、落實資本投資計劃的策略，由是對銀行的中長期貸款需求暫

見放緩。

和（ＩＩ）住戶的中長期貸款於２０１８年上半年累計淨增２﹒５萬億元，同比減少

１１﹒３４％，相對於２０１７年１－６月份２﹒８２萬億元尚能多增７﹒６３％的情況，更為

差勁，估計這與房地產市道持續整固，居民購置住房的意欲明顯低降的情況有關。境內的商業住

宅物業於２０１６年仍見旺態，使銀行等金融機構的中長期貸款於是年累計淨增２﹒６２萬億元

和同比飆升９５﹒５％，而國家主席習近平多番申明’房屋是用來住的，不是用來炒的’重要政

策，和國務院總理李克強《２０１７年政府工作報告》力求’分類調控房地產市場’及’因城施

策去庫存’，使住宅為主的房地產市道和相關貸款降溫，乃可以預期之事。

至於（二）金融機構的短期貸款，為要留意的另一個方面，其中（Ａ）非金融企業及機關團

體的短期貸款於２０１８年１－６月份累計淨增８，７３１億元，同比大幅減少４６﹒７６％，

比２０１７年上半年１﹒６４萬億元明顯增長６９﹒７２％的情況遠為遜色，結合中長期貸款亦

減少，充分表明企業對業務發展和投資前景頗見審慎。由是可見，美國對中國引發的貿易戰，對

中國經濟所產生的隱性影響，實際不可掉以輕心。



＊住戶購房態度續見審慎顯房地產調整未止＊



（Ｂ）住戶部門的短期貸款即使於２０１８年上半年累計淨增１﹒１萬億元，即使同比增長

１５﹒４６％，但相對於２０１７年同期累計淨增９，５２７億元或１﹒２９倍的情況，亦大有

不如。此數可在一定程度反映出住戶對消費購物的態度亦見審慎。

再看（三）金融機構的人民幣貸款淨增長額度於２０１８年上半年之能夠上升，主要受惠於

（１）非金融企業及機關團體淨增３，８６９億元，扭轉２０１７年１－６月份減少１﹒９萬億

元之象；以及（２）非銀行金融機構期內亦淨增２，３３４億元，上年同期則減２，４８７億元

。

屬於相對良佳現象，為（四）銀行業於每年６月份為半年及季度結算，同業的拆借需求及相

關息率會比較殷切，而相關情況於２０１８年相對平和：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券

和債券回購方式交易的成交額於６４４５﹒３２萬億元，而日均成交額３﹒６２億元同比增長

２４％，扭轉２０１７年同期２﹒９２萬億元減少８﹒２％之況，但（ｉｉ）同業市場拆借月加

權平均利率２﹒７３％，環比僅升０﹒０１個百分點，同比更是減少０﹒２１個百分點，相對於

２０１７年同期環比及同比分別增長０﹒０６個百分點及０﹒８個百分點，當然屬理想的表現。

相信這會是受到中國人民銀行適當、及時、有效地市場調節的行動影響。

（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

４月２０１８ １﹒１８萬 ７﹒２７ ６﹒０４萬 １３﹒５３

３月２０１８ １﹒１２萬 ９﹒８０ ４﹒８６萬 １５﹒１６

２月２０１８ ８３９３ －２８﹒００ ３﹒７４萬 １６﹒９０

１月２０１８ ２﹒９０萬 ４２﹒８０ ２﹒９０萬 ４２﹒８０

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１１月２０１７ １﹒１２萬 ４０﹒９５ １２﹒９４萬 １２﹒１３

１０月２０１７ ６６３２ １﹒８０ １１﹒８２萬 ９﹒９０

９月２０１７ １﹒２７萬 ４﹒１０ １１﹒１６萬 １０﹒４９

８月２０１７ １﹒０９萬 １４﹒８９ ９﹒８８萬 １０﹒５１

７月２０１７ ８２５５ ７８﹒０５ ８﹒７９萬億 １０﹒０１

６月２０１７ １﹒５４萬 １１﹒５０ ７﹒９７萬億 ５﹒８４

５月２０１７ １﹒１０萬 １１﹒６１ ６﹒４３萬億 ４﹒５０

４月２０１７ １﹒１０萬 ９７﹒９８ ５﹒３２萬億 ３﹒１０

３月２０１７ １﹒０２萬 －２５﹒５４ ４﹒２２萬億 －８﹒４６

２月２０１７ １﹒７７萬 ６１﹒０２ ３﹒４７萬億 ６﹒１２

１月２０１７ ２﹒０３萬 －１８﹒９３ ２﹒０３萬億 －１８﹒９３

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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＃億元



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



１－６月２０１８年 １－６月２０１７年

（％） （％）

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住戶貸款 增３﹒６０萬 － ４﹒５１ 增３﹒７７萬 ＋２７﹒７９

短期－－ 增１﹒１０萬 ＋１５﹒５０ 增３﹒７７萬 ＋１﹒９２倍

中長期－－ 增２﹒５０萬 －１１﹒３４ 增９５２７ ＋ ７﹒６３

非金融機企業及其他部門 增５﹒１７萬 ＋１６﹒７８ 增２﹒８２萬 ＋ ７﹒６３

短期－－ 增７８３１ －４６﹒７６ 增４﹒４３萬 － ２﹒２０

中長期－－ 增３﹒７２萬 －１１﹒６３ 增４﹒２１萬 ＋６０﹒６７

票據融資－－ 增３８６９ － 減１﹒９０萬

非銀行業金融機構 增２３３４ － 減２４８７

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

