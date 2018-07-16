《經濟通通訊社１６日專訊》小米集團（０１８１０）競價急跌７﹒０４％，報
１９﹒９４０元；成交約２１９１萬股，涉資４﹒５０億元。
滬深交易所宣布，恆生綜合大型股指數、恆生綜合中型股指數、恆生綜合小型股指數的成分
股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入滬港通和深港通下的
港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。換句話說，作為港交所新制下首家同股不同權公
司，北水不可以買入小米集團。
小米上周五（１３日）收市後獲納入富時中國５０指數。（ｅｃ）
16/07/2018 09:24
《異動股》小米（０１８１０）競價急挫７％，暫不獲納入港股通
《經濟通通訊社１６日專訊》小米集團（０１８１０）競價急跌７﹒０４％，報
１９﹒９４０元；成交約２１９１萬股，涉資４﹒５０億元。
滬深交易所宣布，恆生綜合大型股指數、恆生綜合中型股指數、恆生綜合小型股指數的成分
股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入滬港通和深港通下的
港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。換句話說，作為港交所新制下首家同股不同權公
司，北水不可以買入小米集團。
小米上周五（１３日）收市後獲納入富時中國５０指數。（ｅｃ）
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