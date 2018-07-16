《異動股》小米（０１８１０）競價急挫７％，暫不獲納入港股通

《經濟通通訊社１６日專訊》小米集團（０１８１０）競價急跌７﹒０４％，報

１９﹒９４０元；成交約２１９１萬股，涉資４﹒５０億元。

滬深交易所宣布，恆生綜合大型股指數、恆生綜合中型股指數、恆生綜合小型股指數的成分

股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入滬港通和深港通下的

港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。換句話說，作為港交所新制下首家同股不同權公

司，北水不可以買入小米集團。

小米上周五（１３日）收市後獲納入富時中國５０指數。（ｅｃ）

