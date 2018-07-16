《中資異動》中興（７６３）發盈警仍飆７％，獲美國解除銷售禁令

《經濟通通訊社１６日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價上升６﹒７％，報

１４﹒６６元；成交約３１３萬股，涉資４５５６萬元。

Ａ股（深：００００６３）現價１４﹒６７元人民幣，上升０﹒５７元人民幣，或上升

４﹒０４％，成交５﹒５８億元人民幣，涉及３８１０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１７﹒６９％。

美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）已終止今年４月１５日拒絕令，並將中興通訊從《禁止

出口人員清單》中移除，上述事項自禁令解除令發布之日起生效。

中興上周末向合作夥伴、供應商等發送《合作夥伴信函》，稱因禁令而導致延期的合作活動

，中興將調集所有資源，全力追趕進度。

美方發聲明指，中興已繳交１０億美元罰款，提交４億美元保證金，撤換所有董事局成員和

高層管理人員，而根據雙方達成的協議，美國行政部門未來還可密切監控中興營運。中興若未來

發生其他違規事件，美方可以啟動長達１０年的禁令。

另外，中興同時發盈警，預期截至今年六月底止上半年扭盈為虧，錄得巨額虧損７０億元（

人民幣．下同）至９０億元，主要由於受早前經營活動無法進行導致經營損失及撥備，以及被美

國處以１０億美元之罰款。

現時，恆生指數報２８５６９，上升４３點或上升０﹒１５％，主板成交２７﹒４７億元。

上證綜合指數報２８２５﹒２０，下跌５﹒９８點或下跌０﹒２１％，成交２６﹒９３億元

人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服務（００５５２） ５﹒０００元 無升跌

熊貓電子（００５５３） ２﹒７１０元 無升跌

昂納科技（００８７７） ４﹒５３０元 無升跌

摩比發展（００９４７） ０﹒９５０元 上升４﹒４０％

聯想集團（００９９２） ４﹒０３０元 上升０﹒５０％



協同通信（０１６１３） ０﹒１２５元 下跌５﹒３０％

南方通信（０１６１７） ４﹒６８０元 無升跌

普天通信（０１７２０） ２﹒９１０元 上升１﹒３９％

晨訊科技（０２０００） ０﹒３２０元 無升跌

京信通信（０２３４２） １﹒０８０元 無升跌



酷派集團（０２３６９） ０﹒７２０元 停牌中

維太移動（０６１３３） ０﹒３００元 下跌１﹒６４％

中國優通（０６１６８） １﹒１７０元 無升跌

長飛光纖（０６８６９） ３３﹒６５０元 上升３﹒２２％

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