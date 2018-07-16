《外匯達仁－盧楚仁》本周四大焦點均不利美元及油價

《外匯達仁》世界盃曲終人散，令成交減少的金融市場相信會重新熱鬧起來，再加上金融市

場本周有多項焦點及重頭戲，相信會吸引投資者眼球重新聚焦金融市場。而金融市場本周有四大

焦點，分別為美俄峰會，中歐峰會，聯儲局主席鮑威爾出席參眾兩院半年度貨幣聽證會，及２０

國財長及央行總裁會議。



美俄峰會將於今日（１６日）在芬蘭赫爾辛基舉行，特朗普由蘇格蘭出發往芬蘭前，刻意向

記者表示，估計今次美俄峰會沒有什麼進展，外界猜測他和普京會討論敘利亞、伊朗及烏克蘭等

外交議題上。特朗普出發時高調表示對美俄峰會沒有甚麼期望，但我個人認為特朗普為人喜歡故

弄玄虛，愛玩虛則實之實則虛之，故不排除他會和普京宣布聯手提高美俄產油量以打壓高企的油

價。若不幸言中，那麼油價短線便會下試６９﹒２３美元甚至６７﹒７４美元。



中歐峰會將於今明（１７日）兩日在北京召開，總理李克強將會接見歐洲理事會主席圖斯克

及歐盟委員會主席容克。外界一直猜測今次峰會，兩大中歐經濟陣營會聯手一同對抗特朗普所發

動的貿易戰，所以投資者必須留意明天中歐峰會後的聯合聲明，看有否上述的行動？若有的話，

那麼應該對美元不利而對歐元及人民幣有利。



聯儲局主席鮑威爾將會在星期二及三（１８日），出席美國國會參眾兩院半年度貨幣政策聽

證會，市場普遍關注鮑威爾會否回應白宮首席經濟顧問庫德洛早前要求減慢加息步伐，及貿易戰

所帶來的隱憂而釋放鴿派的言論。若會的話，那麼對美元絕對不利。相反，鮑威爾仍然維持下半

年會再加息兩次的話，對美元來說就不一定有利。原因是市場早已經消化這個利好消息，故此沒

有甚麼炒作材料。



最後，這個星期六日（２１、２２日）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯將會召開２０國財長及

央行總裁會議，因應特朗普發動貿易戰及和盟友們鬧翻，不排除美國財長努欽在這次會議中被其

他國家圍剿，估計努欽或有機會在貿易戰議題上釋出鴿派或善意言論來緩和氣氛。若貿易戰氣氛

因此緩和，近期用作避險的美元亦會因此回軟。故綜合上述的事件來分析，美匯指數有機會向下

突破９４﹒６４２而邁向９３﹒７１６水平。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

