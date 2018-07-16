《午市前瞻》港股好淡因素互相交織，續於二萬八至二萬九間徘徊

《經濟通通訊社１６日專訊》美股上周五（１３日）全面上升，標普５００指數觸及逾五個

月高位，因工業股等板塊上漲，抵銷金融股下跌帶來的壓力。道指升９４點或０﹒４％，至２５

０１９點；標普５００指數漲３點或０﹒１％，報２８０１點，為２月１日以來收市高位。港股

跟隨外圍彈高而高開５５點報２８５８０點，最多曾升１７３點高見２８６９９，但由於內地第

二季ＧＤＰ增長放緩至６﹒７％，拖累港股倒跌最多１９８點報２８３２７點。幸而，港股午收

前跌幅收窄，最終半日跌４７點或０﹒１７％，報２８４７７；國指挫７９點或０﹒７４％，午

收１０６６７點。半日主板成交４０４﹒９５億元。



＊小米不獲納入港股通曾跌近一成，騰訊變動不大＊



小米（０１８１０）暫不獲納入港股通，今早開市後曾急跌近一成低見１９﹒４元，但其後

港交所（００３８８）行政總裁李小加表示明天會上京，市場憧憬有轉機，小米跌幅顯著收窄至

２﹒３３％午收２０﹒９５元。

中興（００７６３）終獲「放生」，半日報１６﹒１２元，上升１７﹒３２％。美國商務部

工業與安全局（ＢＩＳ）已終止今年４月１５日拒絕令，並將中興通訊從《禁止出口人員清單》

中移除，上述事項自禁令解除令發布之日起生效。但中興同時發盈警，預期截至今年六月底止上

半年扭盈為虧，錄得巨額虧損７０億元人民幣至９０億元人民幣，主要由於受早前經營活動無法

進行導致經營損失及撥備，以及被美國處以１０億美元之罰款。

重磅股方面，騰訊（００７００）變動不大，盤中高見３８６﹒２元，半日微揚０﹒３２％

報３８２﹒４元；內地６月金融數據反映信用緊張，建行（００９３９）報６﹒８８元下跌

１﹒０１％；友邦（０１２９９）此前獲匯證升目標至８４元，半日股價逆市升０﹒３７％報

６８﹒３５元。



＊碧桂園暫緩投地累股價，比亞迪澄清仍跌近５％＊



內房股又傳出不利消息。內地傳媒引述消息指，碧桂園（０２００７）暫緩投地至第四季度

，消息拖累其跌３﹒０７％報１２﹒９８元；另一方面，內地上半年全國地產投資增

９﹒７％，增速回落，其地內房股亦受影響而捱沽，融創（０１９１８）更急跌４﹒５６％報

２６﹒１５元。但藍籌潤地（０１１０９）抗跌力明顯較強，逆市升１﹒３１％報２７﹒１元。

至於中國恆大（０３３３３）則跌２﹒５６％午收２０﹒９０元。中國恆大旗下的恆大健康

（００７０８）則急升１６﹒３３％報９﹒３３元，曾見９﹒４３元新高，因受惠許家印視察

ＦＦ總部。

比亞迪（０１２１１）澄清被冒充與阿仙奴合作，但仍急跌４﹒７９％報４５﹒７５元，為

半日最差國指股。

另外，個別創板股遭洗倉，當中ＩＴＰ（０８４４６）急瀉逾７１％報０﹒２０９元，暫為

最差表現個股。緊隨其後是北方礦業（００４３３），該股上周五瀉３８％後，今最多蒸發

７７％，半日仍跌５３﹒５７％報０﹒０２６元。



＊林嘉麒：市場對內銀有戒心，賭股有一定防守力＊



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，港股上周連續兩日雖見

反彈，市場亦似大致消化利淡因素，但中期業績臨近，過去兩日的成交仍不足千億，反映市場入

市意慾不高，加上Ａ股市況未明朗，港股後市仍受制於Ａ股表現，人民幣持續走弱，在好淡消息

互相交織下，預期港股會繼續在２８０００點至２９０００點之間徘徊，而港股早前多次觸及二

萬八附近均見反彈，相信該水平有一定支持。

林嘉麒又指，人民幣貶值短期內暫對內銀股不會有太大波動，主要由於市場已預期相關因素

，目前觀望上月信貸增長，中國信貸規模增長均出現收縮跡象，因此市場對該板塊較有戒心，宜

暫作觀望。

另外，六月澳門賭收數據未及預期，但隨著七八月暑假旺季，在人流帶動下，七月賭收有望

反彈，料濠賭股在目前波動市下會有一定的防守力。（ｔｔ、ｋｔ）

