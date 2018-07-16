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即市新聞

16/07/2018 16:03

《美元走勢－羅明立》英或能避免硬脫歐，英鎊１﹒３仍是重要支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒５６　　　１１２﹒３４　　　１１２﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７０７　　　１﹒１６８０　　　１﹒１６９１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２５５　　　１﹒３２２５　　　１﹒３２３８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００２４　　　１﹒０００４　　　１﹒００１１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８８　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４８５

　　《美元走勢》英國首相文翠珊警告保守黨內反對勢力，她主張的軟脫歐計劃，著重與歐盟建
立密切的經貿利益關係，倘若她的計劃不獲得支持，英國將要面對硬脫歐的風險，為經濟前景帶
來巨大的不明朗因素。歐盟議會亦表示，英國政府發表的脫歐白皮書符合歐盟期望，有助雙方最
終達成協議，惟部分細節需要修改。上周，英國工業數據不理想，降低英國８月加息的預期，加
上兩名官員因不滿脫歐白皮書而辭職。不過，市場消化有關負面消息，加上投資者對英國最終能
避免硬脫歐有信心，支持英鎊回升。１﹒３０仍然是重要支持位，上破１﹒３３６０則有望挑戰
１﹒３５。
　
　　本周市場關注美聯儲主席鮑威爾將於星期二（１７日）及三（１８日）到國會出席金融聽證
會，屆時鮑威爾將會就美國經濟及貨幣政策發表報告。另外，投資者關注美聯儲周三公布的褐皮
書，從而了解美國整體地區經濟的情況。美國２年期債息與１０年期債息差距少於０﹒３％，反
映投資者預期美國長期通脹回落。美匯指數位於短線區間上落，初步支持位於９４﹒１０，阻力
位於９５﹒５５。美國總統特朗普將會與俄羅斯總統普京會面，分析師關注美國會否放寬對俄羅
斯的經濟制裁。短線美匯指數仍未出現突破跡象，建議投資者可以於區間內高沽低買。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１５７０　　　１﹒１７４０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３３００　　　１﹒３０５０　　　１﹒３３８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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