《美元走勢－羅明立》英或能避免硬脫歐，英鎊１﹒３仍是重要支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒５６ １１２﹒３４ １１２﹒４５

歐元╱美元 １﹒１７０７ １﹒１６８０ １﹒１６９１

英鎊╱美元 １﹒３２５５ １﹒３２２５ １﹒３２３８

美元╱瑞郎 １﹒００２４ １﹒０００４ １﹒００１１

美元╱港元 ７﹒８４８８ ７﹒８４６６ ７﹒８４８５



《美元走勢》英國首相文翠珊警告保守黨內反對勢力，她主張的軟脫歐計劃，著重與歐盟建

立密切的經貿利益關係，倘若她的計劃不獲得支持，英國將要面對硬脫歐的風險，為經濟前景帶

來巨大的不明朗因素。歐盟議會亦表示，英國政府發表的脫歐白皮書符合歐盟期望，有助雙方最

終達成協議，惟部分細節需要修改。上周，英國工業數據不理想，降低英國８月加息的預期，加

上兩名官員因不滿脫歐白皮書而辭職。不過，市場消化有關負面消息，加上投資者對英國最終能

避免硬脫歐有信心，支持英鎊回升。１﹒３０仍然是重要支持位，上破１﹒３３６０則有望挑戰

１﹒３５。



本周市場關注美聯儲主席鮑威爾將於星期二（１７日）及三（１８日）到國會出席金融聽證

會，屆時鮑威爾將會就美國經濟及貨幣政策發表報告。另外，投資者關注美聯儲周三公布的褐皮

書，從而了解美國整體地區經濟的情況。美國２年期債息與１０年期債息差距少於０﹒３％，反

映投資者預期美國長期通脹回落。美匯指數位於短線區間上落，初步支持位於９４﹒１０，阻力

位於９５﹒５５。美國總統特朗普將會與俄羅斯總統普京會面，分析師關注美國會否放寬對俄羅

斯的經濟制裁。短線美匯指數仍未出現突破跡象，建議投資者可以於區間內高沽低買。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７００ １﹒１５７０ １﹒１７４０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３３００ １﹒３０５０ １﹒３３８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

