  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/07/2018 12:13

【企業盈喜】西王特鋼（１２６６）料中期純利升逾８０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》西王特鋼（０１２６６）發出盈喜，預料截至６月底止中期純
利按年升逾８０％，主要受惠於鋼鐵供應量下降；鋼鐵的需求進一步上升，鋼鐵價格持續升高；
原料價格上漲平緩，利潤空間加大；以及稅務開支減少，政府資助增加。（ｃｈ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道16/07/2018
【港樓演義之四太論樓】仍考慮在港入市 長遠大灣區樓價追平香港
生財有道16/07/2018
【港樓演義之四太論樓】香港樓價續上升 父母應按財力助子女上車
興證快訊16/07/2018
首隻同股不同權，小米踏康莊大道？
國際動態16/07/2018
【美俄峰會】特朗普獨晤普京成焦點
生財有道13/07/2018
【居屋劈價】消息指減幅平均26%最平118萬起 2年內只可原價賣予白居二
生財有道13/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－敏華】出口股投資首選 擴張海外產能緩和貿戰風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN