《經濟通通訊社１６日專訊》西王特鋼（０１２６６）發出盈喜，預料截至６月底止中期純
利按年升逾８０％，主要受惠於鋼鐵供應量下降；鋼鐵的需求進一步上升，鋼鐵價格持續升高；
原料價格上漲平緩，利潤空間加大；以及稅務開支減少，政府資助增加。（ｃｈ）
16/07/2018 12:13
【企業盈喜】西王特鋼（１２６６）料中期純利升逾８０％
《經濟通通訊社１６日專訊》西王特鋼（０１２６６）發出盈喜，預料截至６月底止中期純
利按年升逾８０％，主要受惠於鋼鐵供應量下降；鋼鐵的需求進一步上升，鋼鐵價格持續升高；
原料價格上漲平緩，利潤空間加大；以及稅務開支減少，政府資助增加。（ｃｈ）
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