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16/07/2018 19:11

《再戰明天》澳央行公布會議記錄，英倫銀行總裁討論金融穩定報告

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），澳洲央行公布會議記錄，新西蘭公布第二季
通脹率。

＊澳洲央行公布會議記錄，英倫銀行總裁卡尼討論金融穩定報告＊

　　Ｎｅｔｆｌｉｘ（網飛）將於美股收市後公布業績。
　　在外圍重要經濟活動上，明日舉行中國國際經濟交流中心主辦第１０９期「經濟每月談」，
主題為上半年經濟形勢分析與展望。
　　在北京，中歐峰會明日進入最後一天。
　　本港時間明早１１：００ａｍ，中國國務委員及外交部部長王毅與世界衛生組織（ＷＨＯ）
總幹事譚德塞會面。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布７月貨幣政策會議記錄。
　　明午４：００ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼和金融行為監管局ＣＥＯ貝利出席議會財政委員會，
討論央行的金融穩定報告。
　　明日，南非央行展開為期三天的貨幣政策會議（至７月１９日）

＊新西蘭公布第二季通脹率＊

　　在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季消費者物價指數，季率料維持於
０﹒５％；年率料由１﹒１％升上１﹒６％。　
　　明午４：００ｐｍ，意大利公布５月工業訂單。４：３０ｐｍ，英國公布５月國際勞工組織
失業率（過去三個月），料維持於４﹒２％。

＊新鴻基公司開股東特別大會＊

　　在本港，明日新鴻基公司（０００８６）開股東特別大會。（ｈｏ）

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