《小傳日記》小米斷米路，北水夢落空；魚缸拍烏蠅，成交係咁縮！

《小傳日記》花旗國上星期五（１３日）晚表現都唔錯，三大股指都收高完場，今朝（１６

日）香江魚缸都跟住高開５５點，不過由於小米（０１８１０）入港股通「食白果」，加上祖國

第二季ＧＤＰ增長放緩至６﹒７巴仙，嚇到香江魚缸調頭走低最多１９８點至２８３２７。好彩

，重磅藍戰無咩事，ＱＱ（００７００）穩收３８１﹒４銀，ＡＩＡ（０１２９９）更加逆市升

約１巴仙收６８﹒８銀，同埋銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）都炒暑期旺季，賭收有

機會造好，跳起逾１至近３巴仙，收６４﹒７５銀及４１﹒８銀，成功帶領魚缸倒升１４點收２

８５３９；國指就因為內銀佬數據唔靚，搞到跑輸大市，收低４２點報１０７０４。全日成交拍

烏蠅，較上星期五（１３日）減少近１６巴仙至７０１億銀，係自２０１７年７月７號以來低位

。



＊阿爺斷米路小米要哭訴，中興大反擊重生好招積＊



小米今次真係頭痕了！阿爺失驚無神宣布，小米屬於同股不同權嘅魚毛，滬深交易所拒絕佢

入港股通呀！北水美夢落空，今朝小米開市競價已經插７巴仙報１９﹒９４銀，之後仲愈跌愈深

，低見１９﹒４銀，不過生發發行政總裁李小加出嚟護航，話聽日就會上京見阿爺，孖屐即時憧

憬有一絲轉機，小米跌幅即時縮返晒，埋單只係唔見近２巴仙報２１﹒０５銀。不過老老實實，

仲揸住小米嘅粉絲們要食定驚風散喇。

另一邊廂，中興（００７６３）終於捱過最艱難的時光，正式宣布獲得花旗國解除禁令，未

來將會調集所有資源，全力追趕之前受影響的項目。佢亦好坦誠，預告埋畀大家知，預計上半年

將會見紅，激蝕７０億至９０億人幣。但缸友早已預咗呢個消息，反而趁低入貨，中興收市大反

擊逾１６巴仙收１６銀，勁！



＊碧桂園跌低物管佬發威，７０８落鑊恆大卻寂寞＊



睇埋內房佬表現喇，市傳或暫緩投地嘅碧桂園（０２００７），今日差唔多全程都係跑最尾

嘅藍戰士，即使有副主席兼大股東楊惠妍增持１５００萬股，都救唔到佢，最終要碌低逾２巴仙

，報１２﹒７４銀，係今日最差表現藍戰士。同系碧桂園服務（０６０９８）同樣有楊惠妍增持

，午後買盤急增，帶動埋股價一齊起飛，埋單彈起近１１巴仙，報１２﹒８２銀，亦一度破頂見

１２﹒８６銀添！

恆大（０３３３３）旗下恆大健康（００７０８）上個月就入股法拉第未來（ＦＦ），恆大

掌門人許家印之前仲去洛杉磯視察咗ＦＦ嘅業務添，估唔到咁樣都可以炒，恆大健康一下子衝前

近１５巴仙，收報９﹒１９銀，仲見過９﹒４３銀山頂位，厲害了。不過由於神州上半年全國地

產投資增速回落，搞到恆大要碌低逾３巴仙。



＊比亞迪澄清缸友仍驚驚，燃氣佬有火潤燃笑呵呵＊



砵砵車比亞迪（０１２１１）今年４月就宣布，話會成為英超球隊阿仙奴嘅官方全球獨家汽

車和巴士合作夥伴，不過依家形勢就嚟個急轉直下，因為比亞迪突然話，原來單「刁」係假的！

仲澄清其實係有人冒充公司同埋阿仙奴達成合作，仲已經報咗警喇，真係聽到一頭問號。搞到今

日股價都碌低咗近６巴仙，收報４５﹒３銀，係今日表現最差國貨佬，仲低見過４５銀，係２０

１７年５月以嚟新低，慘。

燃氣佬就懶理咁多風風雨雨，今日表現唔錯，潤燃（０１１９３）有大和將「他屐」由２９

﹒４銀大升到３７銀，仲將評級由「持有」調高至「跑贏大市」，曾經高見過３６﹒３銀破頂，

埋單都仲彈高近４巴仙，報３６﹒２５銀。街坊中燃（００３８４）都跟住跳起近３巴仙，收報

３４﹒９５銀，勁！



＊私有化告吹研祥爆憔悴，北礦再插水ＩＴＰ流淚＊



研祥智能（０２３０８）本身就同控股股東傾緊私有化，不過上星期五收市之後，就突然宣

布要約止有關可能要約嘅討論，一場歡喜一場空，搞到呢條魚毛今日跪低近４３巴仙，埋單報１

﹒０８銀，仲插穿埋２５０天線（１﹒２６３銀），真係無癮。

跌低嘅又邊止佢一條魚毛，北方礦業（００４３３）上周五急急腳插完３８巴仙後，今日都

要繼續跌，碌低逾４８巴仙，埋單報０﹒０２９銀。

不過講到最慘，一定要提到ＩＴＰ（０８４４６），全因為佢係今日最差表現嘅魚毛，跣走

逾７０巴仙，報０﹒２１８銀，仲低見過０﹒１８３銀，係上市新低，有缸貨損手爛腳，慘。請

請！



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