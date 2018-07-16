《真知灼見－溫灼培》留意環球信貸風險，風險愈高美元愈受歡迎

《真知灼見》中國今早（１６日）公布第二季ＧＤＰ，按年比增長６﹒７％合乎市場預期

。相比第一季有著６﹒８％增長，中國第二季經濟略有所放緩。回看美國，聯儲局長鮑威爾將於

周二（１７日）及三（１８日）到國會銀行委員會作證，講述聯儲局的中期貨幣政策；相信鮑威

爾將很大機會維持其循序漸進的加息方向，但因應上周美國公布兩個通脹數字：生產及消費物價

指數均出現較高增長，未知鮑威爾會否暗示今年多加利息。另方面，由於現時美國２年期債息與

１０年債息的利息差距只有小於０﹒３％，相信投資者也想聽聽鮑威爾如何看有關情況。政治方

面，周一（１６日）美國總統特朗普將與俄羅斯總統普京會面。市場關心美國會否放寬對俄羅斯

的經濟制裁。



＊貿易戰未解除，反彈幅度有限＊



本周料金融市場投資氣氛或會有所改善。貿易戰相關利淡因素，似乎能夠公布的已公布，就

是美國對華２０００億美元總貨值的進口徵稅清單也已於上周公布。換言之，往後出現一些貿易

戰相關的突如其來特大利淡消息，並對市場帶來重大衝擊的機會將相對較微。基於過去資產市場

（股市及商品）價格已累積不少跌幅，不排除期間資產價格或會出現零星反彈並帶動外幣回升；

但始終在貿易戰不似可於短期消除之下，料任何零星反彈，其彈幅亦有限。往後市況料將較大機

會出現膠著偏軟狀態，重點看中美及歐洲每月公布的經濟數據結果；若數字指向全球經濟轉弱，

使投資氣氛轉差，在避險情緒升溫下，料美元將再被看好。



貿易戰倘傷到美國經濟特朗普可隨時叫停，但如信貸風險爆破要救便不易。經過各國多年大

舉量寬，據國際金融協會（ＩＩＦ）數字指，截至今年首季主要工業國及新興市場大國的總債務

金額已達至歷史高位２４７萬億美元。面對美元強及全球逐步收緊貨幣政策，對於信貸風險我們

實不能忽視。全球面對風險愈高，美元愈受歡迎。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

