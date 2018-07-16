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即市新聞

16/07/2018 14:42

《豐碩成果－盧穗欣》亞洲債市投資前景正面

　　《豐碩成果》亞洲債券市場自年初至今持續波動，主要受美國利率趨升、新興市場震盪、以
及個別中國債券違約等因素困擾。然而，我們認為在最近一輪市場調整後，亞洲債券仍具吸引力
，尤其是高收益債券；加上企業獲調升信貸評級，為市場提供額外資本增值的機會。
　　美國聯儲局繼續利率正常化政策，鑒於通脹升幅溫和，我們相信加息步伐將會循序漸進。預
期在餘下的２０１８年，美國１０年期國債孳息率會維持區間上落，因此對亞洲債券的影響是可
控的。

＊中國企業違約未有蔓延＊

　　另一方面，內地市場的融資成本上升，引起市場對企業違約的關注。中國債券違約事件削弱
亞洲債券市場的投資氣氛，令債券價格異常波動，特別是透明度較低及流通性較差的債券。不過
，違約事件僅局限於個別公司，未有蔓延至行業層面。
　　與其他新興市場的高收益債券相比，亞洲企業的歷史違約率偏低。目前，亞洲美元債券的違
約率大約只有２％左右。事實上，為數不少的亞洲企業債券發行人的負債比率呈下降趨勢，高收
益債券獲調升評級的趨勢開始出現，因此我們對市場基本因素維持信心。

＊調整過後債券估值吸引＊

　　市場調整過後，亞洲債券的投資機會重現；在投資策略方面，我們傾向維持投資組合的防守
性，並透過持有亞洲銀行及金融機構發行的浮息票據維持較短的存續期。然而，於亞洲高收益債
券目前的平均孳息率重上８％以上的情況下，其估值仍較美國或其他新興市場的高收益債券吸引
。我們所構建的投資組合會以高質素的中國房地產及消費行業所發行的１至３年短年期高收益債
券為主。
　　市況波動的確會增加投資的難度。要避免投資組合受到違約事件的影響，我們認為深入的信
貸分析至關重要，當然分散投資亦能有效控制風險。我們認為現在是一個合適的時機，投資者可
以借助基金經理的豐富經驗以及基金較為分散的特性來駕馭市場波幅。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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