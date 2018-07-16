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即市新聞

16/07/2018 16:11

賭股友邦跑出，港股尾市倒升１４點收２８５３９，成交僅７０１億

　　《經濟通通訊社１６日專訊》華爾街股市上周五（１３日）全面上升，道指升９４點或
０﹒４％，報２５０１９點。港股跟隨外圍彈高而高開５５點報２８５８０點，升幅最多擴至
１７３點高見２８６９９，但由於內地第二季ＧＤＰ增長放緩，加上內房股顯著走弱，拖累港股
倒跌最多１９８點，低報２８３２７點。幸而，重磅股友邦（０１２９９）尾段跑出，加上濠賭
股造好，港股尾市倒升１４點或０﹒０５％，報２８５３９。主板成交７００﹒６２億元，為
２０１７年７月７日以來新低，較上周五（１３日）減少１７﹒０４％。
　　國指挫４２點或０﹒３９％，報１０７０４點。滬指跌１７點或０﹒６１％，報２８１４點


＊小米收復失地僅跌近２％，中興獲美解除禁令造好＊

　　滬深交易所拒絕同股不同權的小米（０１８１０）納入港股通，拖累今日最多曾急挫近一成
，港交所（００３８８）行政總裁李小加其後指，明日（１７日）將飛北京，以商討相關政策時
間表、制度安排等，小米跌幅隨即收窄，最終僅跌１﹒８７％，報２１﹒０５元。
　　中興通訊（００７６３）獲美國解除銷售禁令，雖然發盈警指出，上半年或錄得巨額虧損
７０億至９０億元人幣，不過未有阻擋升勢，最多曾飆１８﹒６３％，最終仍升１６﹒４５％，
報１６元。
　　丘鈦科技（０１４７８）亦發盈警，料首六個月虧損五千萬人幣，並遭野村大減目標價至
４﹒２元，急挫１３﹒６４％，報４﹒７５元。

＊許家印視察ＦＦ恆大健康飆，傳暫緩投地碧桂園跌＊

　　濠賭股強勢，銀娛（０００２７）上升２﹒７％，報６４﹒７５元，為最佳表現藍籌股；金
沙（０１９２８）上升１﹒３３％，報４１﹒８元。
　　中國恆大（０３３３３）主席許家印早前到洛杉磯，視察恆大健康（００７０８）早前入股
的ＦＦ電動車總部運營情況，恆大健康彈高１４﹒５９％，報９﹒１９元，高見９﹒４３元破頂

　　傳碧桂園（０２００７）暫緩投地至第四季度，下跌２﹒１５％，報１２﹒７４元，為最差
表現藍籌股。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）上升０﹒１１％，報３８１﹒４元；港交所
（００３８８）下跌０﹒１７％，報２３３﹒８元；匯控（００００５）無升跌，報７３﹒３元
；友邦（０１２９９）上升１﹒０３％，報６８﹒８元。（ａｌ）

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