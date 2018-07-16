  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/07/2018 15:11

西九文化區管理局證實在Ｍ＋博物館工程繞過承建商向分判商支薪

　　《經濟通通訊社１６日專訊》有傳媒發現，西九文化區管理局在２０１７年２月開始，應文
化區Ｍ＋視覺文化博物館大樓建築工程的總承建商新昌營造的要求，直接向最少１４間分判商支
付工程費。有土木及結構工程師擔心，做法令各方角色及法律責任變得模糊，因分判商的合約是
與總承建商簽訂，與西九管理局並無合約，「管不到他們」。
　　西九文化區管理局今日發新聞稿，承認繞過新昌營造，直接向主要分判商支付款項。
　　新聞稿稱，新昌營造的上市母公司新昌集團（００４０４）因財務問題已停牌逾一年，因此
特別關注有關Ｍ＋的項目，儘管Ｍ＋的工程持續按步推展，管理局認識到新昌集團和新昌營造的
財政不穩定會影響Ｍ＋項目的風險；管理層與新昌營造保持頻密的聯絡，並使董事局一直備悉新
昌營造的情況，而董事局亦批准管理局採取的措施，以減低和緩解任何潛在風險，其中一項措施
是向主要分判商直接支付款項，以確保他們能收取已核實完成的工程費用。
　　新聞稿又指，管理局已於２０１７年１２月立法會財務委員會（財委會）會議上交代付款安
排，並於２０１８年１月的財委會會議再作解釋，以回應議員有關此項目工人薪酬支付安排的查
詢。強調這等安排雖不是一般做法，但非絕無僅有。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS16/07/2018
【FOCUS】侵侵今會普京 「外交新手」或難敵「老狐狸」？
生財有道16/07/2018
【港樓演義之四太論樓】仍考慮在港入市 長遠大灣區樓價追平香港
生財有道16/07/2018
【港樓演義之四太論樓】香港樓價續上升 父母應按財力助子女上車
興證快訊16/07/2018
首隻同股不同權，小米踏康莊大道？
國際動態16/07/2018
【美俄峰會】特朗普獨晤普京成焦點
生財有道13/07/2018
【居屋劈價】消息指減幅平均26%最平118萬起 2年內只可原價賣予白居二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN