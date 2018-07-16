西九文化區管理局證實在Ｍ＋博物館工程繞過承建商向分判商支薪

《經濟通通訊社１６日專訊》有傳媒發現，西九文化區管理局在２０１７年２月開始，應文

化區Ｍ＋視覺文化博物館大樓建築工程的總承建商新昌營造的要求，直接向最少１４間分判商支

付工程費。有土木及結構工程師擔心，做法令各方角色及法律責任變得模糊，因分判商的合約是

與總承建商簽訂，與西九管理局並無合約，「管不到他們」。

西九文化區管理局今日發新聞稿，承認繞過新昌營造，直接向主要分判商支付款項。

新聞稿稱，新昌營造的上市母公司新昌集團（００４０４）因財務問題已停牌逾一年，因此

特別關注有關Ｍ＋的項目，儘管Ｍ＋的工程持續按步推展，管理局認識到新昌集團和新昌營造的

財政不穩定會影響Ｍ＋項目的風險；管理層與新昌營造保持頻密的聯絡，並使董事局一直備悉新

昌營造的情況，而董事局亦批准管理局採取的措施，以減低和緩解任何潛在風險，其中一項措施

是向主要分判商直接支付款項，以確保他們能收取已核實完成的工程費用。

新聞稿又指，管理局已於２０１７年１２月立法會財務委員會（財委會）會議上交代付款安

排，並於２０１８年１月的財委會會議再作解釋，以回應議員有關此項目工人薪酬支付安排的查

詢。強調這等安排雖不是一般做法，但非絕無僅有。（ｃｗ）（ｚｚ）

