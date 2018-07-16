《每周華語－黃溢華》英國政局步入不穩定期



《每周華語》特朗普今日於芬蘭與普京會面，且看有否外交突破。而特朗普訪問英國，為文

翠珊打了「脫歐」大補針。至少改了口風，英美貿易談判有更大空間談判，有助文翠珊也！



上周市場焦點集中於中美貿易「戰」，中美互相執著不開會，使恆指╱Ａ股極為波動。但上

周見美納指升見新高，美道指於２４０００╱２５０００內徘徊，均反映市場大致「冷靜」。而

人民幣極為波動！不少人認為人仔會大「貶值」。但目下中美仍有不少空間可坐下來談判，又或

目前兩國已在幕後談判，因而中美貿易「戰」，仍有「不戰」的空間。今時今日，中美高調

「罵」對方不是，加關稅當然大家都是輸家，但以美朝「事件」看，不出一段時間，雙方至少會

公開交流，為貿易「戰」降一降溫。



上周另一焦點，乃英文翠珊兩位「脫歐」得力助手突然請辭！不少分析認為逼宮機會大增之

中，而「軟」脫歐路線，一旦保守黨失勢，形勢會由「硬」脫歐的工黨話事乎？世事難料。目前

文翠珊仍執相位，但突然出現逼宮也未可料也。事實上，英國「脫歐」已成事實。不可能再有公

投，引致「不」脫歐出現。英國國力日弱，脫歐是否成為「救生圈」，又或先苦後甜。三、五年

蛻變為另一「瑞士」：不屬於歐盟成員，但貿易╱法律等等有十分之接近的關聯。英自身可更為

彈性處理不少政策！例如移民，稅項甚而有「防火牆」：一旦不幸歐盟又再面對財赤及意料不到

的衝擊，會使英國面對的壓力╱負面影響低至最少。



英國政經影響力近十年一再下滑，不幸歐盟自身也不爭氣，自２００８年至今，即使希臘財

赤事件解決了，卻全面暴露了歐盟「富國、弱國」的矛盾及分歧。另方面，南歐也好、中歐也好

，不少是小國成員，又歐盟機制「公平」之餘，反應太慢！即使一個小國成員反對，也可能把整

件好事變為壞事！歐盟法律也極為複雜，規管重重，英國脫歐，有更大空間改善自身之不是，修

正法規及整合新的政經政策，建立更強大的英國。但脫歐未實現，卻面對不少阻力、苦頭：西班

牙直布羅陀仍歸英國嗎？而愛爾蘭、蘇格蘭不少事務，例如出入口關稅仍不易有定案。事實上，

「軟」脫歐可能成為「四不象」的格局，此亦是文翠珊兩位得力助手請辭的因由「之一」。



「軟」也好、「硬」也好，君不見美英等國不斷出擊，希望改變半世紀已久的國際事務空間

、規則。世貿（ＷＴＯ）也好，各國雙邊貿易關係也好，都要變。「錢」以外，更要強大，而美

國不可「失去」中國，但亦不可讓中國大到可自由推動更深層面的事情：例如美元制度及美國的

「話語權」。由海陸空以至太空，甚而南北極，美國及其盟友（日韓澳紐加？！），都希望在下

一波的「大世紀」維持話事權！英國脫歐，自可再「跟」美國也。



美國給中國「晶片」下馬威，說穿了中國資訊硬鍵晶片之「不足」。５Ｇ不聽話，便無５Ｇ

缺口：一旦被人家由「缺口」攻入，中國亦可損失慘重。不用軍事「對話」，用經貿「談判」，

乃「五五波」之局，７月╱９月仍是多事之秋之月份，股匯中波動必大，自求多福為佳。



英鎊走勢又步入更大波動期。美息看升，美元下半年強一點，因而英鎊傾向下滑為主了。

《資深市場人士 黃溢華》

