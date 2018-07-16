《地產人眼－黃漢成》放寬樓宇高限及地積比，直接增商住樓面供應

《地產人眼》旺角位處市區核心，交通網絡四通八達，絕對是黃金地段，然而因旺角屬較早

期發展的舊區，區內有不少舊樓未能「地盡其用」，白白浪費了寶貴的資源。規劃署建議修訂

《旺角分區計劃大綱圖》，提出就區內多幅住宅及商業用地放寬高度限制，早前獲城規會批准，

該區住宅用地高度限制劃一放寬至主水平基準以上（下同）１００米，而彌敦道兩旁商業用地的

高度制則限由１００米上調至１１０米，當中鄰近太子站及旺角站的７幅商業地，高限更放寬至

１３０米，相信能大增發展商併購重建的誘因，加快旺角區更新的步伐。



＊土地問題重中之重，重新檢討規劃準則＊



香港地少人多，土地供應嚴重不足，「土地供應專責小組」現正進行大規模的公眾諮詢，冀

能為土地供應來源達至共識，不過筆者認為最簡單直接的方法，莫過如像上述般放寬建築物高度

限制，甚或增加地積比率，以提高工、商、住樓面的供應量。

根據規劃署的標準，新市鎮的住宅發展密度（不包括荃灣）最高才只有８倍，而鄉郊地區更

低至２﹒１－３﹒６倍，低密度房屋無疑能提供更舒適的居住環境，但在今日房屋問題極其嚴峻

之下，居住在環境稍遜的「屏風樓」，總勝過住在炎夏室溫達攝氏四十多度的劏房。況且，現今

設計水平及建築技術已大大提升，即使住宅密度稍高一點，相信居民亦能接受；尤其是鐵路沿線

的地區，因為交通便捷，該處的商住樓宇，其高限及地積比更應適度提升，以增加土地運用的效

益。在重中之重的土地問題下，政府是時候重新檢討已呈僵化的規劃準則，以解決民生急切所需

。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

