【數據解讀】海通：次季ＧＤＰ放緩受累社融降，經濟下行拐點已現

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，第二季ＧＤＰ增速放緩至６﹒７％，是自

２０１６年第三季以來增速最慢的一季，符合市場預期，上半年ＧＤＰ增長６﹒８％。

海通證券宏觀團隊姜超、于博發表分析指，中國二季度ＧＤＰ同比增速較一季度小幅回落，

但仍在合理區間，ＧＤＰ名義增速從一季度的１０﹒２％回落至９﹒８％，受社融增速回落影響

，經濟下行壓力持續增大。

海通證券認為，工業經濟也從二季度初的「需求冷生產熱」轉為「需求生產均弱」，經濟下

行的拐點已經出現。地產對舊經濟的支撐力度正在轉弱，而支撐來自於新產業、新產品、新消費

等新經濟部門，結構轉型才是經濟希望所在。

上半年固定資產投資增速回落至６％，雖然符合預期，但創有紀錄以來新低，６月單月增速

小幅反彈但仍偏低。其中製造業投資增速小幅回升，去年工業利潤改善對製造業投資的帶動正在

顯現；基建投資增速繼續走弱，仍是主要拖累；房地產投資增速小幅下滑，仍是的投資中流砥柱

，但主要緣於土地購置費高增長，剔除土地購置費後地產投資負增長。

海通證券指，雖然受到棚改貨幣化安置政策支撐，上半年地產銷量增速仍僅３﹒３％，較去

年明顯下滑。而受樓市調控只緊不鬆、房貸利率再創新高影響，６月地產銷量增速回落至

４﹒５％。上半年土地購置面積增速較去年明顯回落，新開工增速僅小幅回升，而考慮到去年四

季度以來地產銷售持續低迷，未來土地購置和新開工增長或仍受制約。（ｂｉ）

