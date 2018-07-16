《金石為開－黃威》金價二次探底，仍未擺脫弱勢

《金石為開》隨著貿易戰憂慮升溫以及歐美之間關係的持續緊張，非美貨幣再度承壓，推動

美元指數於上周回升。同時由於避險需求被強勢美元分流和大宗商品市場的疲弱，上周金價衝高

回落後二度探底，全周累計下跌約１﹒２％。



過去一周特朗普又給市場帶來了不少波動。特朗普出發前往北約峰會之前，在推特上表示美

國比其他任何北約成員國花費了更多經費，並抱怨歐盟的高關稅門檻令美國在貿易上蒙受損失。

此前美歐一直在關稅問題上爭執不下，對於伊朗核協議也存在嚴重分歧，此次特朗普再度開炮，

令市場對雙方關係惡化的擔憂加劇。另外，美國政府公布了一份新的關稅清單，將會對價值

２０００億美元的中國商品徵收１０％的關稅，貿易戰的不利影響有增無減。由於美國始終佔據

著這一系列事件的主導權，且因經濟基本面相對強勁，導致資金回流支撐美元走勢。



另一方面，市場對於美聯儲的政策預期，近期暫無顯著變化。上周公布的美國６月ＣＰＩ同

比增長２﹒９％，創２０１２年２月來最大增幅；惟環比則僅增長０﹒１％，略低於預期及前值

的０﹒２％，暗示通脹短期有見頂的可能，不足以支撐更強的加息預期。美聯儲的半年度貨幣政

策報告未透露有價值的新信息，市場需繼續等待本周鮑威爾在國會的證詞。



整體來看，黃金依然未能擺脫強美元的陰影。金價早前曾借美元回調的時機反彈，但隨著上

周美元指數的回升而再度受到打壓。此外，雖然貿易戰會推升避險需求，惟市場更傾向於把美元

作為當下避險首選，因而黃金不但未獲提振，反而受大宗商品價格下挫的拖累而呈現疲弱態勢。

黃金周線ＭＡＣＤ下跌動能柱繼續擴大，ＲＳＩ跌至３４，未見好轉跡象。日線圖中，金價上周

一（９日）上攻保利加通道中軌未果，轉而下探至月內低位，表明空頭依然佔據市場控制權。這

也導致ＭＡＣＤ快線掉頭貼向慢線，令金叉失效。短線來看，由於未正式破位，金價仍有形成雙

底的機會；但若１２３８美元正式失守，或將進一步下探１２００關口。

《六福金融分析師 黃威》

