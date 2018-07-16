《陶冬天下－陶冬》特朗普干預歐政局，鮑威爾舒心美增長

《陶冬天下》同一個主角，不同的舞台，風險市場一樣置之不理。上周的主要新聞源頭仍然

是美國總統特朗普，不過他的聚焦點從太平洋另一端移向大西洋另一端，依然不顧外交禮儀，依

然大錘亂掄，先稱德國是蘇聯的俘虜，再說被辭職的外相詹森可以是偉大的首相，不過股市一笑

置之，Ｓ＆Ｐ５００走出五個月的高位，ＮＡＳＤＡＱ創下歷史新高，美國銀行盈利略低過預期

，但是油公司股票走勢淩厲。美國對２０００億美元中國產品課徵關稅、特朗普在北約霸王硬上

弓，都沒有改變風險資產的走勢，原來市場在聽另一位美國人講話。



美國聯儲主席鮑威爾及同事在上月會議中強調美國經濟健康強勁，對貿易糾紛和平緩利率曲

線似乎並不擔心，加上ＣＰＩ通貨膨脹略符合預期，美股情緒高漲，美債利率受制，美元走好，

激發資金持續流入美元資產。特朗普關於文翠珊政府現行脫歐政策「基本殺死美英貿易談判」的

說法，令英鎊匯率走低。歐洲央行成員對首次加息點意見分歧，歐元大漲大跌。市場對通脹的中

期預期，令兩年期美債對十年期的利差再次出現歷史新低。美國對中國的關稅制裁，在上周中期

導致石油和大宗商品價格暴跌，不過之後有所回升。新興市場連續第十周出現資金淨流出，大選

之後土耳其里拉下泄。黃金走勢依然低迷。



上周最重要的經濟數據，是美國６月ＣＰＩ。核心ＣＰＩ通脹環比升０﹒２％，同比

２﹒３％，大致與預期相符，扣除汽車部分後通脹持平。這被市場解讀為ｇｏｌｄｉｌｏｃｋ狀

態，即不算太冷也不算太熱，經濟增長強勁，通貨膨脹溫和，令聯儲有足夠的空間緩慢加息。筆

者認為這種物價環境支持美國今年下半年和明年上半年各加息兩次的預測，之後政策決定取決於

經濟和物價走勢。這個利率展望的最大風險在於特朗普政府的關稅政策，加稅不僅影響外國出口

商利潤，也墊高本國消費者的購物成本，這也是為甚麼國會議員對此反應強烈。另外一個不確定

因素是減稅對經濟的影響，這次減稅企業受惠最大，體現到消費物價上有一個時滯。



在北約峰會上，特朗普沒有正式提出從北約撤軍，歐洲各國則承諾增加軍費開支，擔心北約

聯盟解體的觀察家鬆了一口氣。不過美國總統對大西洋另一端盟友採取了與過去截然不同的手法

。特朗普此行不僅捍衛美國利益，甚至插手歐洲各國的內部政治均衡，他宣稱詹森是一位偉大的

首相，並號稱新脫歐計劃無法和美國談判接軌，直接打擊了已經風雨飄渺的英國首相文翠珊。他

針對德國的言論，也試圖打擊安吉拉－默克爾的聲望。這表明他槓桿運用美國的強勢，衝擊歐洲

中間偏右的執政政黨，幫助與自己理念相似的極端右派上台。此做法在近幾十年國際政治中相當

罕見，其露骨程度令人咋舌。如果成功，特朗普改變的不僅是國際貿易秩序，還有全球政治平衡

。當然，此舉也可能令歐洲更團結，走自己的路。



本周焦點：中國第二季度ＧＤＰ數據、美國藍籌季報情況、鮑威爾在國會作半年度聽證。特

普赫爾辛基峰會上，特朗普的言行永遠不可預測但又十分重要的。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

