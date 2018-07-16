【港樓演義之四太論樓】香港樓價續上升，父母應按財力助子女上車

《經濟通通訊社記者伍嘉儀１６日報道》近年本港樓價繼續攀升，即使在步入加息周期，仍

然無阻父母幫助子女上車。澳博控股（００８８０）聯席主席梁安琪接受《經濟通通訊社》專訪

，討論到香港及大灣區的樓市前景。



記者：你有沒有幫子女尋求上車的辦法？



梁安琪：我相信全世界都知道我有，哪有人不為子女？俗語說：「爸爸養仔，仔養仔」，這是幾

千年的中國文化傳統，沒有辦法的。特別是大家一窩蜂看到樓市不斷上升，每位父母為子女前途

著想。現在社會風氣，每個人都將物業加按繼續幫子女供樓，我認為這個是事實，想改變很困難

。但要奉勸留意自己的能力及風險，要因應自己的財力決定。我相信政府需要在公屋及居屋方面

做得更好，如果社會發展好，民生發展得好，我們作為老人家，都會留錢養老，更希望子女有足

夠能力自行組織家庭。



記者：普遍認為香港樓價只升不跌，你認為今年樓價會否繼續上升？



梁安琪：我覺得目前樓價還會繼續上升，因為未能解決住屋及長遠發展問題，如果未來兩年、三

年、十年，市民有上樓機會，我相信樓價不會一窩蜂搶高。其實樓市高只是搶高，實際上如果政

府有長遠規劃，五年、十年規劃，相信樓市會平穩。樓價上升是應該的，澳門及香港都試過樓價

急跌，都會產生很多民生問題。現在看到香港樓市有剛性需求，根本沒有土地。無論香港及澳門

政府都是尋求土地資源儲備拿出來，公屋及居屋的需求更大，特別是近幾年樓市升幅有點瘋癲，

如果推出更多土地，我相信樓市不會急速上升。

如果政府有規劃地環保填海，我相信幫助到有需要的市民解決住屋需求。要視乎政府如何與發展

商或政府內部，將民生及樓價更壓抑，令普羅大眾更容易上樓。

