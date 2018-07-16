【截斷米路】李小加：明上京，小米事件不影響同股不同權來港上市

《經濟通通訊社１６日專訊》對於小米（０１８１０）於過去周末公布未納入「港股通」，

港交所（００３８８）行政總裁李小加今早出席上市儀式時表示，大方向有三點：深、滬港股通

和新經濟上市是好事成雙；開放要雙向，近兩個月北上資金有一千多億淨流入；市場需要有選擇

，大家可以既可以選擇ＣＤＲ又可以選擇香港股市，達到東方不亮西方亮。

他亦透露明日（１７日）將飛北京商討相關政策時間表、制度安排等。

他認為，相關事件不會影響「同股不同權公司」來港上市，即便沒有「港股通」內地公司也

會來香港上市，港交所會為他們融資雪中送炭。

對於小米星期六（１４日）才公布不可以納入「港股通」決定，他表示，「港股通」標準是

有內地交易所決定。「深港通」和「滬港通」標準由港交所決定。他認為，禁納入「港股通」的

規定應當在第一間ＷＶＲ上市前公布，但由於未在小米上市前收到內地交易所通知，因而在星期

六內地交易所公布後，港交所才公布。

對於未來方向，他認為大方向是，正確的觀點會被大眾接受；對國家好的事情一定會做；香

港國際金融中心地位一定會鞏固，大家不應該因為相關發展的節奏有變化而對市場失去信心。

而港交所是商業機構，亦有自己的小算盤，但會透明公開地擺出來。內地交易所與港交所雙

方公告時間或有不同但內容相似，且小算盤不會違背大方向。（ｋｚ）

