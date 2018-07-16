《日入而息》小米被斷米路只微跌，港股成交縮至７００億元

《今天重點》﹡港交所（００３８８）李小加稱明上京，小米事件不影響同股不同權來港上

市；林嘉麒稱李小加赴京難有進展，小米績前料獲資金炒作

﹡比亞迪（０１２１１）澄清涉及廣告詐騙案嫌疑人李娟非公司員工；比亞迪

合作方表示比亞迪管理層事前知悉與阿仙奴簽約

﹡中興（００７６３）升幅擴至１８％，野村麥格理僅予中性



《即日市況》﹡賭股友邦跑出，港股尾市倒升１４點收２８５３９，成交僅７０１億



《深滬股市》﹡次季經濟放緩，滬綜指收跌０﹒６％，銀行地產股捱沽



《美元匯價》﹡英或能避免硬脫歐，英鎊１﹒３仍是重要支持；歐元最新報１﹒１７０５╱

０８，日圓最新報１１２﹒４０╱４２



《公司業績》﹡貴州茅台上半年利潤總額按年增長４０％左右



《公司資訊》﹡ＷｅＬａｂ委任陳家強為集團資深顧問

﹡中能建設（０３９９６）簽風電及ＰＰＰ合同，共涉７８億元人民幣

﹡中國海洋捕撈（０８０４７）訂購３０艘捕撈船，總代價１﹒６６億元

﹡中國興業（００１３２）出售聯營廣東粵科融資租賃２０％股權

﹡中基港口（０１７１９）組合營發展碼頭物流業務

﹡互娛中國（０８０８１）要約人鄭熹榆已持股７０﹒５７％

﹡米技國際（０１７１５）未來提升產品毛利率，以維持產品價格穩定

﹡勝利證券（０８５４０）利用金融科技提高ＡＰＰ在同業中競爭力

﹡金輝集團（００１３７）附屬６３００萬收購上環商廈物業

﹡香港金融集團（００００７）出售化工原料及天然資源買賣業務

﹡眾安在綫（０６０６０）與燦谷達成戰略合作，推進全新汽車產業鏈誕生

﹡復星醫藥（０２１９６）附屬約１億認購美國高科技企業Ｄ輪優先股

﹡萊蒙（０３６８８）斥１﹒５５億元悉數增持深圳物業項目

﹡譚木匠（００８３７）控股股東出售２００萬股，套現１０００萬元

﹡蒙古焦煤（００９７５）第二季原礦煤開採量按年減少４％

﹡莎莎（００１７８）首季零售批發營業額升近２５％，港澳同店升２５％

﹡朗詩綠色（００１０６）６月簽約銷售額按月上升１０７％



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）半年載客量增長９﹒３％

﹡中遠海運（００５１７）向深圳中遠保險經紀注資共２２００萬元人民幣

﹡中州證券（０１３７５）入股鶴壁鎂交易中心１０％股權

﹡首長國際（００６９７）合夥參與首鋼園區開發，備戰２０２２年冬奧

﹡首創環境（０３９８９）合作發展城鄉環衛一體化項目

﹡鞍鋼集團與阿里雲合作將人工智能應用到降低煉鋼消耗

﹡中人壽（０２６２８）今年首六個月原保險保費收入按年升４％

﹡金茂酒店（０６１３９）上半年入住率按年升０﹒４％

﹡平保（０２３１８）上半年原保險保費收入按年升１９﹒６％

﹡航基股份（００３５７）胡文泰續聘為副董事長，任期三年



《神州民企》﹡卡森（００４９６）與中國電建就基建等領域戰略合作

﹡研祥智能（０２３０８）控股股東終止私有化討論

﹡飛魚科技（０１０２２）獲１﹒２億元人民幣十年期貸款融資

﹡陽光能源（００７５７）今年首六個月收入下跌９﹒３％

﹡協同通信（０１６１３）擬收購在線借貸平台

﹡萬玉華悉數轉讓霸王（０１３３８）股權予陳啟源



《中國要聞》﹡內地６月工業增加值增６％低預期，上半年增６﹒７％

﹡內地６月原煤、電力生產增速放緩，原油生產平穩

﹡內地第二季ＧＤＰ放緩至６﹒７％，上半年６﹒８％

﹡統計局表示６月社會消費品零售總額增９％，符預期；上半年全國地產投資

增９﹒７％，增速回落；上半年全國固定資產投資增６％，符預期；首５月

全國規模以上工業利潤增１６﹒５％；下半年房地產投資有望保持較快增長

；工業企業利潤數據真實可靠，和相關指標匹配；外部環境部不確定性增多

，結構調整處攻關期；料下半年固投延續平穩，加快推進房地產稅

﹡習近平稱提高關鍵核心技術創新能力，為發展提供保障

﹡昆明專項整治房地產市場亂象，嚴打投機炒房及黑中介

﹡中核集團旗下中國寶原與國投健康簽戰略合作協議

﹡中歐聯合聲明：提高貿易投資自由化，抵制保護主義

﹡地鐵輕軌申建門檻提高，洛陽蘭州等地不達標將被取消

﹡多家農商行業務表現極差，修武農商行資本充足率為負

﹡廣州互金協會表示做好網貸機構風險防範及穩妥退出工作

﹡中融新大遭標普下調信貸評級至Ｂ，料槓桿水平高企

﹡山東金茂紡織化工集團債價崩跌，暫停競價系統交易

﹡永泰集團擬為子公司違約債券無限擔保，出售明星資產

﹡貴州棚改項目違約，城投公司欠付逾８０００萬元人幣貸款

﹡人行逆回購利率持平，淨投放３０００億創近５個月高

﹡一汽夥東風長安汽車合資組建Ｔ３出行服務公司

﹡上海２家Ｐ２Ｐ平台爆風險，警方立案偵查

﹡上海力挺工業互聯網創新工程，助推行業快速發展

﹡上海吳淞口附近水域一船沉沒３人獲救１０人失蹤

﹡上海警方摧毀一網絡賭球犯罪團伙，涉案逾４億元人民幣

﹡許家印到訪ＦＦ洛杉磯總部試車，賈躍亭現身陪同

﹡樂視網料半年蝕１１億元，若下半年續虧損有停牌風險

﹡統計局毛盛勇稱貿易戰影響待觀察，進口大豆價格料升

﹡華為陷商業間諜爭議，前員工拒竊密被炒索賠１億美元；華為否認要求前員

工竊取商業機密，稱完全是造謠

﹡上半年全國居民人均可支配收入１﹒４萬元增８﹒７％

﹡分析指信用違約頻現基建投資受影響，關注政治局會議

﹡國信中心表示經濟下行壓力大，ＧＤＰ或回落至６﹒６％

﹡中國商務部表示向世貿組織對美擬加碼徵稅追加起訴；加大金融支農力度，

引導社會資本參與ＰＰＰ



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０８１７﹒４５點，止兩連升



《其他消息》﹡聶德權指立法會復會後再提交草案，強調立法非強迫愛國；聶德權不評論劉

小麗若參與九龍西補選會否被取消資格

﹡西九文化區管理局證實在Ｍ＋博物館工程繞過承建商向分判商支薪

﹡金管局即將推出區塊鏈貿易融資平台

﹡立法會補選報告書：投訴期內共接獲２２１２宗投訴

﹡廉署再起訴四人涉嫌以虛假聲明申領４９萬元強積金

﹡邱騰華稱加強業界信息溝通應對貿易戰，拓展多元市場

﹡選管會表示考慮過補選日撞兩會，惟改期便須順延數月；選管會建議票站人

員預先投票、投票日翌日作學校假期

﹡世界盃決賽疊加新盤搶客，十大屋苑周末成交續低企

﹡深股通額度全日用４﹒８８億；滬股通額度全日流走４﹒５７億

﹡地政總署表示第二季補地價收入按季減至２０﹒６４億元

﹡工業總會冀政府提供出口信用保險服務，增市場信心

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