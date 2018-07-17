《日出而作》油價挫逾４％，美股反覆升４４點，美匯走低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５０６４．３６ 升 ４４．９５點╱０．１８％

標普５００ ２７９８．４３ 跌 ２．８８點╱０．１０％

納斯達克 ７８０５．７２ 跌 ２０．２６點╱０．２６％

倫敦富時１００ ７６００．４５ 跌 ６１．４２點╱０．８０％

法蘭克福ＤＡＸ １２５６１．０２ 升 ２０．２９點╱０．１６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４０９．４３ 跌 １９．７７點╱０．３６％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．３８，歐元兌美元１．１７１４



《最新資訊》﹡Ｎｅｔｆｌｉｘ上季用戶增長遜色，股價盤後插１４％

﹡貝萊德上季盈利增２６％，管理資產增幅遜色

﹡美銀上季多賺３３％，勝預期

﹡美國６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期

﹡何文田半山壹號頂層戶，股壇殼王蝕３５３萬沽

﹡馬鞍山星漣海加推４單位，周五售

﹡美股個別發展，油股重挫拖累能源股，美債收益率升

﹡聯儲主席鮑威爾即將於國會作證，美元受壓

﹡特朗普獨晤普京兩小時，冀建非凡關係

﹡文翠珊向黨內脫歐派妥協，脫歐計劃在下議院獲通過

﹡天文台１號戒備信號生效，下午二時前改發３號強風信號機會不大

﹡書展明開鑼，憂打風展商謹慎

﹡利嘉閣數據所得５０指標屋苑上周錄７０宗買賣，五個月最少

﹡長城環亞（００５８３）料中期盈利大增９０％

﹡浙江聯合（０８３６６）料年度盈轉虧損１０８０萬元

﹡廠商會調查顯示三成會員憂訂單外流

﹡中國海景（０１１０６）終止收購中港娛樂業務

﹡共享工作間ＷｅＷｏｒｋ，進駐深圳拓華南市場

﹡創維數碼（００７５１）上季營業額１０５﹒５億按年升１３﹒４％

﹡愈早投保延期年金，愈能凸顯複式效應的好處

﹡當代置業（０１１０７）與太平人壽戰略合作，共拓養老保險業務



《國企紅籌》﹡金隅（０２００９）料中期多賺３０％至４１％



《神州民企》﹡人和（０１３８７）「十供三」獲約９９％認購

﹡新豐泰（０１７７１）１﹒５億售汽車配件公司予碧桂園（０２００７）



《中國要聞》﹡互金協會表示整改不合格網貸平台須制定無風險清退計劃

