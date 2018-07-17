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即市新聞

17/07/2018 08:08

《日出而作》油價挫逾４％，美股反覆升４４點，美匯走低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２５０６４．３６　升　　４４．９５點╱０．１８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２７９８．４３　跌　　　２．８８點╱０．１０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　７８０５．７２　跌　　２０．２６點╱０．２６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７６００．４５　跌　　６１．４２點╱０．８０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１２５６１．０２　升　　２０．２９點╱０．１６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５４０９．４３　跌　　１９．７７點╱０．３６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．３８，歐元兌美元１．１７１４
　
　　《最新資訊》﹡Ｎｅｔｆｌｉｘ上季用戶增長遜色，股價盤後插１４％
　　　　　　　　﹡貝萊德上季盈利增２６％，管理資產增幅遜色
　　　　　　　　﹡美銀上季多賺３３％，勝預期
　　　　　　　　﹡美國６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期
　　　　　　　　﹡何文田半山壹號頂層戶，股壇殼王蝕３５３萬沽
　　　　　　　　﹡馬鞍山星漣海加推４單位，周五售
　　　　　　　　﹡美股個別發展，油股重挫拖累能源股，美債收益率升
　　　　　　　　﹡聯儲主席鮑威爾即將於國會作證，美元受壓
　　　　　　　　﹡特朗普獨晤普京兩小時，冀建非凡關係
　　　　　　　　﹡文翠珊向黨內脫歐派妥協，脫歐計劃在下議院獲通過
　　　　　　　　﹡天文台１號戒備信號生效，下午二時前改發３號強風信號機會不大
　　　　　　　　﹡書展明開鑼，憂打風展商謹慎
　　　　　　　　﹡利嘉閣數據所得５０指標屋苑上周錄７０宗買賣，五個月最少
　　　　　　　　﹡長城環亞（００５８３）料中期盈利大增９０％
　　　　　　　　﹡浙江聯合（０８３６６）料年度盈轉虧損１０８０萬元
　　　　　　　　﹡廠商會調查顯示三成會員憂訂單外流
　　　　　　　　﹡中國海景（０１１０６）終止收購中港娛樂業務
　　　　　　　　﹡共享工作間ＷｅＷｏｒｋ，進駐深圳拓華南市場
　　　　　　　　﹡創維數碼（００７５１）上季營業額１０５﹒５億按年升１３﹒４％
　　　　　　　　﹡愈早投保延期年金，愈能凸顯複式效應的好處
　　　　　　　　﹡當代置業（０１１０７）與太平人壽戰略合作，共拓養老保險業務
　
　　《國企紅籌》﹡金隅（０２００９）料中期多賺３０％至４１％
　
　　《神州民企》﹡人和（０１３８７）「十供三」獲約９９％認購
　　　　　　　　﹡新豐泰（０１７７１）１﹒５億售汽車配件公司予碧桂園（０２００７）
　
　　《中國要聞》﹡互金協會表示整改不合格網貸平台須制定無風險清退計劃

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