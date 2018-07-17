《盤前攻略》港股乏利好消息成交淡薄，續於二萬八至二萬九間徘徊

《經濟通通訊社１７日專訊》隨著美股進入第二季業績期，銀行股業績亦較市場預期理想，

惟市場仍憂慮貿易戰影響，加上布蘭特期油急挫拖累能源股，道指隔晚（１６日）僅漲４４點，

報２５０６４點。標指則軟２點，報２７９８點。即使亞馬遜連續四日破頂，惟Ｎｅｔｆｌｉｘ

因訂戶增長遠遜預期，全日急挫１４％，Ｔｅｓｌａ亦跌近３％，納指收跌２０點，報７８０５

點。歐股受中國第二季經濟增長放緩拖累，英國富時及法國ＣＡＣ指數分別跌６１點及１９點。

德國ＤＡＸ指數因德銀預期次季業績高於預測，收升２０點。



＊國際油價急挫逾４％，拖累石油股ＡＤＲ表現＊



恆指夜期收報２８４３０點，跌８０點，低水１１０點。

港股ＡＤＲ比例指數下跌５８點，報２８４８０點。預託證券造價普遍向下，騰訊跌

０﹒３２％，折合港元報３８０﹒１９元。友邦軟０﹒２４％，折合港元報６８﹒６４元。匯控

升１﹒７２％，折合港元報７４﹒５６元。港交所跌０﹒２０％，折合港元報２３３﹒３４元。

建行跌０﹒７０％，折合港元報６﹒８７元。工行走低０﹒９８％，折合港元報５﹒５３元。

利比亞港口重開，市場關注俄羅斯和其他產油國可能增加供應，布蘭特期油及紐約期油雙雙

急挫超過４％，石油股ＡＤＲ表現全線向下，中石油下跌１﹒８９％，折合港元報５﹒６１元。

中石化跌１﹒６９％，折合港元報６﹒９６元。中海油挫２﹒２７％，折合港元報１２﹒７元。



＊中歐峰會今正式落幕，難就對抗美國達成共識＊



第二十次歐盟中國峰會昨日開始一連兩日在北京召開，會議上暗批美國打擊自由貿易，雙方

均對全球經貿關係上及打擊保護主義釋出善意。市場普遍關注雙方會否就「聯歐抗美」達成多項

議題，故日前環球股市氣氛較為謹慎，亦同時有分析指，由於雙方意識形態大有分別，雙方不太

可能就聯手對抗美國達成共識。另外，由於中國經濟未完全反映貿易戰的衝擊，加上額外向中國

２０００億美元進口貨品加徵關稅或最快會在今年９月實施，預期中港股市仍受貿易戰陰霾影響

。

港股方面，雖連續三日出現反彈，累升逾２００點，但即使世界盃落幕，成交並沒有同時配

合，更連續九日不足千億元，昨日成交僅７００億元，創逾一年新低，反映投資者入市意慾相當

弱，而入市資金多流入新股或半新股，炒股不炒市情況顯著。在後市暫時缺乏利好消息推動下，

預期港股難有力突破２９０００點阻力位，但於２８０００點附近有一定支持。（ｔｔ）

