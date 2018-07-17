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17/07/2018 09:54

騰訊及中資金融股受壓，港股急挫２２７點報２８３１２穿十天線

　　《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）及中資金融股受壓，港股跌幅擴大至
２２７點或跌０﹒８０％，最新報２８３１２，穿十天線（約２８４２５），主板成交逾１３０
億元。
　　國企指數報１０５９５，跌１﹒０２％或跌１０９點。上證綜合指數報２７９５﹒９２，跌
１８﹒１３點或跌０﹒６４％，成交２４６﹒４６億元人民幣。
　　即月期指新報２８２９３，跌２１７點，低水１９點　。即月國指期貨報１０５９７，跌１
０２點，高水２點。
　　騰訊控股遭中金降目標至５０２元，現價跌１﹒２６％，報３７６﹒６元；成交約２６４萬
股，涉資１０﹒０１億元；中資金融股仍積弱，建行（００９３９）、工行（０１３９８）均跌
逾１％；油股受累油價急跌。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒６６元　　　跌２﹒６２％
　　中石油　（００８５７）　　　５﹒５８元　　　跌２﹒４５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５０元　　　跌１﹒４３％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒８３元　　　跌１﹒３０％
　　騰訊控股（００７００）　３７６﹒６０元　　　跌１﹒２６％
　　中石化　（００３８６）　　　７﹒００元　　　跌１﹒１３％
　　中國移動（００９４１）　　６８﹒５５元　　　跌０﹒７２％
　　中國平安（０２３１８）　　７０﹒２０元　　　跌０﹒６４％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒６５元　　　跌０﹒２２％
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒３５元　　　升０﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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