創維數碼（００７５１）上季營業額１０５﹒５億按年升１３﹒４％

《經濟通通訊社１７日專訊》創維數碼（００７５１）公布今年４至６月主要業績資料，當

中公司營業額為１０５﹒５億元，按年增加１３﹒４％；另外，毛利率為１７％，按年增加

１﹒２個百分點。

其中４至６月的電視機的銷售３１７﹒５萬部，按年升２﹒１％，而營業額則為５４﹒８５

億元按年減少５％。（ｋｔ）

