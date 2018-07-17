騰訊曾跌至月內低位，港股半日挫２８４點收２８２５４

《經濟通通訊社１７日專訊》美股銀行股業績理想，惟市場仍憂慮貿易戰影響，加上布油急

挫拖累能源股，道指隔晚（１６日）僅漲４４點，報２５０６４點。雖然亞馬遜連續四日破頂，

惟Ｎｅｔｆｌｉｘ因訂戶增長遠遜預期，Ｔｅｓｌａ亦跌近３％，納指收跌２０點，報７８０５

點。

港股今早低開８８點，報２８４５１。國際油價急挫拖累「三桶油」表現，加上騰訊

（００７００）遭中金降目標價，曾跌至月內低位，大市跌幅加劇，最多挫３４４點，低見

２８１９５點。最終午收跌２８４點或近１％，報２８２５４點。主板成交４１２﹒３９億元。

國指跌１１４點或１﹒０７％，報１０５９０點。滬指跌２８點或１﹒０１％，報２７８５

點。



＊騰訊曾跌至月內低位，雅生活發盈喜創新高＊



中金把騰訊的目標價由５４０元下調至５０２元，上午一度跌至月內低位３７５元，半日下

跌１﹒３６％，報３７６﹒２元。丘鈦科技（０１４７８）昨日發盈警，今早仍未止瀉，續跌７

﹒３７％，報４﹒４元。中興（００７６３）受美國制裁事件幾乎結束，續彈５﹒６２％，午收

報１６﹒９元。

物管股落鑊，雅生活（０３３１９）預期截至上半年多賺超過１﹒５倍，曾高見１７﹒０８

元破頂，半日升４﹒６２％，報１６﹒３元。碧桂園服務（０６０９８）亦緊隨上升

３﹒２８％，報１３﹒２４元，高見１３﹒５元破頂。中奧到家（０１５３８）則彈起

１１﹒５７％，報１﹒３５元。

內銀持續受壓，建行（００９３９）跌１﹒７３％，報６﹒８元，失守十天線（６﹒８６９

元）。工行（０１３９８）亦下跌１﹒６１％，報５﹒４９元，同樣失守十天線（５﹒５６７元

）。



＊油價急挫拖低三桶油，華晨終見反彈漲６％＊



憂慮供應增加，國際油價隔晚重挫逾４％，拖累「三桶油」走低。中海油（００８８３）下

跌２﹒４６％，報１２﹒６８元；中石油（００８５７）下跌２﹒８％，報５﹒５６元；中石化

（００３８６）下跌０﹒３８６

５６％，報７﹒０４元。

華晨（０１１１４）四日累挫近１８％，上午反彈６﹒１４％，報１２﹒１元。廣汽集團（

０２２３８）同樣向好，上升２﹒７％，報７﹒２３元。五菱汽車（００３０５）料中期淨溢利

及溢利跌約六成，急挫９﹒８９％，報０﹒４１元，曾低見０﹒４元為２０１５年７月以來新低

。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌１﹒０３％，報２３１﹒４元。匯控（００００５

）下跌０﹒２１％，報７３﹒１５元。友邦（０１２９９）下跌０﹒５８％，報６８﹒４元。（

ｋｔ、ａｌ）

