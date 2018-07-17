《盤後部署》港股交投淡靜科技股走弱，兩萬八支持力度不足

《經濟通通訊社１７日專訊》美銀業績理想，金融股領漲，惟市場仍憂慮貿易戰影響，加上

布油急挫拖累能源股，道指隔晚（１６日）僅漲４４點，報２５０６４點。納指收跌２０點，報

７８０５點。港股今早低開８８點，報２８４５１。國際油價急挫拖累「三桶油」表現，加上騰

訊（００７００）遭中金降目標價，曾跌至月內低位，而Ａ股跌穿二千八，大市跌幅加劇，最多

挫４０１點，低見２８１３７點。最終跌３５７點或１﹒２５％，報２８１８１點。主板成交

７８２﹒３９億元，比上日增加１１﹒６７％。

國指跌１１２點或１﹒０５％，報１０５９１點。滬指跌１５點或０﹒５７％，報２７９８

點。



＊繼續密切留意多國關係＊



英國首相文翠珊向黨內脫歐支持派妥協後，其脫歐計劃在下議院以３１８對２８５票獲通過

，在成為法律前還需提交上議院投票批准。

新修正案措辭變得強硬，強調英國與歐盟未來關稅及稅收的互惠原則，但部分議員擔心脫歐

派令文翠珊的計劃更難以被歐盟所接受。

此外，美國總統特朗普跟俄羅斯總統普京舉行首腦會談，為上任一年半以來首次。他會前表

示，美俄將建立非凡關係。峰會以兩國元首的單獨會晤揭幕，二人談了兩小時１０分鐘才結束，

特朗普形容這是一個非常好的開始。



＊港股交投淡靜難有作為＊



港股上日的成交額只有７００餘億元，為一年來最少，而今日的成交額亦僅７８２﹒４億元

。現時中美貿易戰陰霾繼續濃罩環球金融市場，市場氣氛相對淡靜，資金只炒個別板塊及股份。

加上小米（０１８１０）遭拒絕納入港股通，騰訊（００７００）亦遭中金降目標價，舜宇

（０２３８２）更被沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ指對公司財務部分內容表示擔憂，科技

股走勢普遍偏弱。

預計後市走勢短線繼續偏軟。兩萬八的支持已經不足，隨時有機會再失守，若跌穿此水平，

料要到２７５００到２７８００才能見下一步的支持。（ａｌ）

