《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相文翠珊在向黨內脫歐支持派妥協後，其脫歐計劃在下
議院以３１８對２８５票獲通過，在成為法律前還需提交上議院投票批准。
她的計劃一直受到保守黨內部兩大陣營的抨擊，疑歐派認為她讓英國與歐盟的關係過於緊密
，希望文翠珊的計劃變得更為強硬，而政府亦順應接受他們提出的四項修改。
新修正案措辭變得強硬，強調英國與歐盟未來關稅及稅收的互惠原則，但部分議員擔心脫歐
派令文翠珊的計劃更難以被歐盟所接受。（ｍｎ）
17/07/2018 08:34
【脫歐之後】文翠珊向黨內脫歐派妥協，脫歐計劃在下議院獲通過
《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相文翠珊在向黨內脫歐支持派妥協後，其脫歐計劃在下
議院以３１８對２８５票獲通過，在成為法律前還需提交上議院投票批准。
她的計劃一直受到保守黨內部兩大陣營的抨擊，疑歐派認為她讓英國與歐盟的關係過於緊密
，希望文翠珊的計劃變得更為強硬，而政府亦順應接受他們提出的四項修改。
新修正案措辭變得強硬，強調英國與歐盟未來關稅及稅收的互惠原則，但部分議員擔心脫歐
派令文翠珊的計劃更難以被歐盟所接受。（ｍｎ）
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