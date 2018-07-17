【脫歐之後】文翠珊向黨內脫歐派妥協，脫歐計劃在下議院獲通過

《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相文翠珊在向黨內脫歐支持派妥協後，其脫歐計劃在下

議院以３１８對２８５票獲通過，在成為法律前還需提交上議院投票批准。

她的計劃一直受到保守黨內部兩大陣營的抨擊，疑歐派認為她讓英國與歐盟的關係過於緊密

，希望文翠珊的計劃變得更為強硬，而政府亦順應接受他們提出的四項修改。

新修正案措辭變得強硬，強調英國與歐盟未來關稅及稅收的互惠原則，但部分議員擔心脫歐

派令文翠珊的計劃更難以被歐盟所接受。（ｍｎ）

