《外地經濟》美國６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期

《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部公布，６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期

，５月則被向上修正至增長１﹒３％，鞏固第二季經濟強勁增長的預期。

扣除汽車、汽油、建材及食品服務的核心零售銷售上月持平，５月數據被上修至增長

０﹒８％。

６月份汽車銷售增長０﹒９％，加油站收入增長１％，因汽油價格上漲。但服裝店收入下降

２﹒５％，為２０１７年２月以來最大跌幅。超市、電子產品及電器店以及百貨商店的銷售額亦

有所下降。（ｍｎ）

