《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部公布，６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期
，５月則被向上修正至增長１﹒３％，鞏固第二季經濟強勁增長的預期。
扣除汽車、汽油、建材及食品服務的核心零售銷售上月持平，５月數據被上修至增長
０﹒８％。
６月份汽車銷售增長０﹒９％，加油站收入增長１％，因汽油價格上漲。但服裝店收入下降
２﹒５％，為２０１７年２月以來最大跌幅。超市、電子產品及電器店以及百貨商店的銷售額亦
有所下降。（ｍｎ）
17/07/2018 08:43
《外地經濟》美國６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期
《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部公布，６月零售銷售增長０﹒５％，符合市場預期
，５月則被向上修正至增長１﹒３％，鞏固第二季經濟強勁增長的預期。
扣除汽車、汽油、建材及食品服務的核心零售銷售上月持平，５月數據被上修至增長
０﹒８％。
６月份汽車銷售增長０﹒９％，加油站收入增長１％，因汽油價格上漲。但服裝店收入下降
２﹒５％，為２０１７年２月以來最大跌幅。超市、電子產品及電器店以及百貨商店的銷售額亦
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