《台股攻略－馮偉明》台股今日窄幅震盪，跌３８點

《台股攻略》台股今日跌３８﹒４６點，收報１０７７８﹒９９點，成交值為新台幣

１３３７﹒２３億元。

台積電跌２元，收新台幣２２１﹒５元，大立光跌４５元，收新台幣４９９５元，鴻海則升

０﹒１元，收新台幣８２﹒９元。被動元件版塊今日較弱，國巨下跌５８元至新台幣９０４元，

華新科收新台幣４１２元。二線光學股新鉅科夾業績題材強勢走高，佳凌、亞光、先進光、聯一

光、今國光及光燿科亦相對有支持。明日（１８日）開始的生技展攤位數量與商業媒合規模均超

越往年，刺激生技股表現，大江、麗豐－ＫＹ、佐登－ＫＹ及晟德股價頻創新高。宏碁及緯創在

６月股價重挫的情況下，經營階層私下回購股份，刺激宏碁及緯創今日雙雙大漲，分別收新台幣

２５﹒２５元及２３﹒８元。市傳貝萊德考慮投資加密貨幣，比特幣大漲４％，相關概念股撼訊

、創意及映泰等今日亦上升，其中撼訊更以漲停價新台幣１３１元作收。

目前半年線仍是台股上位的最大阻力，建議投資者留意星期四（１９日）的台積電法說會以

及蘋果於本月底公布的財報，目前外資對台股仍抱觀望態度，台股在明日台指期結算後，或有機

會出現較明確的走勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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