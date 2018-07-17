《談國論企－黎偉成》經濟二季度增長放緩存憂漸多

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１８年二季度同比增長無疑只是略為低於一

季度，但全國固定資產投資（不含農戶）、規模以上工業增加值甚至全國房地產開發投資等主要

項目，皆於６月份出現增長放緩之況，僅社會消費品零售總額跌轉升；初步解讀為：由特朗普於

３月份主導掀發的美國對中國貿易戰甚至經濟全面之戰，對中國的內部經濟開始衍生隱性的壓力

，政府始設法穩定國內經濟陣腳，特別是以供給側為主的政策強化內需，和對美國劣行據理依法

作強力反制、加大對美國之外的其國家合作，盡量減低美方惡壓，確保本國經濟基本保持穩中求

進發展和成長。



＊美對華貿戰使工業生產固投初衍負面影響＊



從中國國家統計局所發布的最新資料，中國的ＧＤＰ於２０１８年上半年同比增長即使仍然

達到６﹒８％，但二季度所增的６﹒７％，不僅比一季度的６﹒８％少增０﹒１個百分點，更相

對於２０１７年二季度的６﹒９％升幅低０﹒２個百分點，是為季度環比和年度同比皆見放緩之

象，顯然不宜稍一掉以輕心之因，乃特朗普於３月份開始對華採取密集式的經貿戰，至今已是全

面化和打壓的力度日趨強烈，並於二季度的中國經濟主要環節開始造成衍生心理影響，此說可印

證於多項數據：

美對中施以的貿易戰，最直接的影響當然是（一）工業生產。全國規模以上工業增加值於

２０１８年上半年同比增長６﹒７％，即使比１－５年之數低０﹒１個百分點，但相對於

２０１７年同期的６﹒９％卻少增０﹒２個百分點，是全面性的回落，更重要是６月份所增的６

％，較２０１７年６月份的７﹒６％明顯回落１﹒６個百分點，可見情況逆轉之說不虛。尤其是

製造業中的重點發展項目如（１）高技術產業製造業增加值於２０１８年上半年同比增長

１１﹒６％，比上年同期的１３﹒１％升幅少增１﹒５個百分點，和（２）裝備製造業升

９﹒２％，更較２０１７年上半年所升的１１﹒５％明顯少增２﹒３個百分點，而二者於整體全

國規模以上工業增加值要分別高出的４﹒９％與２﹒５％，也比上年同期分別所高出的６﹒２％

及４﹒６％為低。此為特朗普重點打擊’中國製造２０２５’的其中主要項目，得加以扶持也。

再看製造業生產的細項，（３）轉差者，有工業機械人於６月份的產量１﹒３７７７萬台，

同比減少７﹒２％，使上半年的平均增幅緩慢至２３﹒９％；和智能手機產量１０﹒７萬台，同

比減少５﹒１％，亦使上半年平均增長降至４﹒７％。但（４）尚見增長的有計算機、通用設備

、專用設備和汽車等業，增長則普見放緩。

同樣值得注意的，還有（二）全國固定資產投資（不含農戶），於２０１８年１－６月份累

計２９﹒７３１６萬億元同比增長６％，既較１－５月份之數低０﹒１個百分點，也相對於

２０１７年同期所增的８﹒６％大幅下降２﹒６個百分點之普。這很主要受到第三產業的基礎設

施投資於期內所增的７﹒３％，環比和同比分別下跌２﹒１個百分點及４個百分點的影響。



＊零售及商品住宅房等內需仍保持穩定增長＊



但第二產業１０﹒９８７８萬億元同比增長３﹒９％，即使略低於２０１７年同期約０﹒１

個百分點，此中之製造業投資所升之６﹒８％，環比及同比分別多增１﹒６個百分點及１﹒３個

百分點，其中通用設備、專用設備、汽車、電氣機械和計算機等項目皆保持增長，於規模以上工

業生產增加值增長放緩的情況底下，仍屬不錯的表現。希望政府加大對製造業以至其他各業的固

投扶持，以穩定工業發展勢頭。

和（三）全國房地產開發投資，於２０１８年１－６月份累計５﹒５５３１萬億元，同比增

長９﹒７％，無疑比１－５月份之數少增０﹒５個百分點，卻比２０１７年上半年的升幅

８﹒５％，多增１﹒２個百分點，其中住宅新開工面積和施工面積皆升，完工和待售面積均告減

少，有利於以商品住宅房為主的房地產的整固取得良性成效。

表現理想的，為（四）社會消費品零售總額，於２０１８年６月份達３﹒０８４２萬億元，同比

增長的９％，比對上一個月的８﹒５％升幅高０﹒５個百分點，故此數即使比２０１７年６月份

所達的１０﹒４％低１﹒４個百分點，重點該看零售市道有上行的轉機，尤其是全國網上零售於

１－６月份累計４﹒０８１８萬億元同比增長３０﹒１％，低於２０１７年１－６月份的

３３﹒４％升幅，但其中實物網上零售３﹒１２７７萬億元同比增長２９﹒８％，卻比上年所增

的２８﹒６％高１﹒２個百分點，且於整體社會零售總額所佔比重１７﹒４％，高於上年同期

１３﹒８％約３﹒６個分點。此為內需的十分重要組成部分，需加以刺激和壯大！

需要指出的，是美國對華之貿戰，乃於２０１８年７月６日由決策演變成為落實，故對中國

以至美國經濟的實際影響或衝擊，會在三季度、下半年陸續浮現，中國政府得認真注視、評估和

部署間接甚至直接反擊美方劣策惡行的政策和策略、行動。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

