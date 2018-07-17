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17/07/2018 09:30

《中資異動》金隅（０２００９）料中期多賺最多４１％，現升９％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》金隅集團（０２００９）現升８﹒７８％，報２﹒８５元，破
廿天線（２﹒７９６元）；成交約７４萬股，涉資２１２萬元。
　　金隅發盈喜，預期截至今年６月３０日止六個月的股東的淨利潤為２４億至２６億元人民幣
，按年增加３０％至４１％。主要受益於水泥市場秩序持續改善、水泥企業及房地產開發企業利
潤同比增加所致。　　　
　　該集團中期財務資料將於８月份公布。
　　其他相關水泥股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山水水泥（００６９１）　　　６﹒２９元　　　停牌
　　東吳水泥（００６９５）　　　１﹒３４元　　　無升跌
　　亞洲水泥（００７４３）　　　５﹒１３元　　　無升跌
　　海螺水泥（００９１４）　　４３﹒７５元　　　上升０﹒５７％
　　華潤水泥（０１３１３）　　　７﹒９２元　　　上升１﹒８０％
　　天瑞水泥（０１２５２）　　　６﹒５８元　　　無升跌
　　同方康泰（０１３１２）　　０﹒３４５元　　　無升跌
　　金隅集團（０２００９）　　　２﹒８５元　　　上升８﹒７８％
　　西部水泥（０２２３３）　　　１﹒２４元　　　下跌０﹒８０％
　　中國建材（０３３２３）　　　７﹒５７元　　　上升０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生指數　　　　　　　　　　２８４２７點　　下跌１１１點
　　國企指數　　　　　　　　　　１０６５２點　　下跌５１點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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