《中資異動》金隅（０２００９）料中期多賺最多４１％，現升９％

《經濟通通訊社１７日專訊》金隅集團（０２００９）現升８﹒７８％，報２﹒８５元，破

廿天線（２﹒７９６元）；成交約７４萬股，涉資２１２萬元。

金隅發盈喜，預期截至今年６月３０日止六個月的股東的淨利潤為２４億至２６億元人民幣

，按年增加３０％至４１％。主要受益於水泥市場秩序持續改善、水泥企業及房地產開發企業利

潤同比增加所致。

該集團中期財務資料將於８月份公布。

其他相關水泥股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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山水水泥（００６９１） ６﹒２９元 停牌

東吳水泥（００６９５） １﹒３４元 無升跌

亞洲水泥（００７４３） ５﹒１３元 無升跌

海螺水泥（００９１４） ４３﹒７５元 上升０﹒５７％

華潤水泥（０１３１３） ７﹒９２元 上升１﹒８０％

天瑞水泥（０１２５２） ６﹒５８元 無升跌

同方康泰（０１３１２） ０﹒３４５元 無升跌

金隅集團（０２００９） ２﹒８５元 上升８﹒７８％

西部水泥（０２２３３） １﹒２４元 下跌０﹒８０％

中國建材（０３３２３） ７﹒５７元 上升０﹒９３％

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恆生指數 ２８４２７點 下跌１１１點

國企指數 １０６５２點 下跌５１點

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（ｆｆ）

