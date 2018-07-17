《中資異動》中興續反彈逾３％，逐步補回上月復牌當日下跌裂口

《經濟通通訊社１７日專訊》中興通訊（００７６３）現續升３﹒２５％，新報１６﹒５２

元；成交約６７８萬股，涉資１﹒１１億元。盤中高見１６﹒９４元，逐步開始回補６月１３日

復牌時下跌裂口。

中興通訊受美國制裁事件幾近結束，公司早前開始向合作夥伴、供應商等發信，稱將全面恢

復之前在拒絕令期間暫停或未能被實施的合作活動，而因拒絕令而導致延期的合作活動，中興將

調集所有資源，全力追趕進度。

但野村、麥格理均維持中性評級，前者維持１６元目標價，後者將目標價由２３﹒１元降至

１２﹒５元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國通信服務（００５５２） ４﹒９９０元 下跌０﹒４０％

南京熊貓電子（００５５３） ２﹒７３０元 上升０﹒７４％

昂納科技 （００８７７） ４﹒６４０元 上升１﹒０９％

摩比發展 （００９４７） ０﹒９３０元 無升跌

聯想集團 （００９９２） ４﹒０４０元 上升０﹒７５％



協同通信 （０１６１３） ０﹒１４１元 上升２﹒１７％

南方通信 （０１６１７） ４﹒５３０元 下跌１﹒５２％

普天通信 （０１７２０） ２﹒８９０元 下跌０﹒３４％

晨訊科技 （０２０００） ０﹒３０５元 下跌４﹒６９％

京信通信 （０２３４２） １﹒０７０元 無升跌



酷派集團 （０２３６９） ０﹒７２０元 停牌中

維太移動 （０６１３３） ０﹒３１０元 上升３﹒３３％

中國優通 （０６１６８） １﹒２１０元 上升０﹒８３％

長飛光纖光纜（０６８６９） ３２﹒７００元 上升０﹒６２％

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（ｆｆ）

