【本港樓市】雷霆：海璇第六座暫以服務式住宅出租，與空置稅無關

《經濟通通訊社１７日專訊》新地（０００１６）副董事總經理雷霆於記者會表示，周日

（１５日）推出北角「海璇」４５伙細單位，現已幾乎沽清，將於周六（２１日）加推３０伙滿

足市場需求。

現時「海璇」第六座暫以服務式住宅出租，由於「海璇」屬於豪宅，呎價高，市場需要時間

消化，所以稍後時間將再推，強調與「空置稅」無關。

新地代理總經理陳漢麟表示，加推３０伙分布平均，包括海景和園景，與上周一樣以買６間

優先，前排優美景色約逾４萬元呎。

新地代理租務部總經理鍾秀蓮表示，商場「北角匯」總樓面面積約２２萬平方呎，共三期發

展，首部分為「海璇」發展項目的４層零售樓層、第二期為「海匯酒店Ｈｏｔｅｌ ＶＩＣ」的

５層零售餐飲樓層，以及最後的「海璇」基座的９個臨街商舖組成，９個臨街商舖會於２０１９

年第一季面世，樓面面積共約８０００平方呎，而酒店零售及餐飲樓層將於今年第四季開幕，而

後續期數的零售部分則於２０２０年第一季開通，出租率已達九成。

她又表示，「海匯酒店」零售的６０間店舖已有２０個受歡迎的國際護膚品牌簽約。當三期

完成全面開通後，每日人流將有７至８萬人次，而假日平均人流達９至１０萬人次。

她又指，每１平方呎的料每日零售額有８００至１０００元，每年租金收益約１﹒７億元。

（ｊｏ）

