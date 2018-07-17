【駐京專訪】錢方李英豪：申請虛擬銀行牌照，重視香港本土元素

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》香港作為國際金融中心，不時被人批評金

融科技發展慢人一拍，這一兩年香港已急起直追。去年９月，香港金管局公布一系列措施，包括

引入虛擬銀行和推出快速支付系統。今年５月，香港金管局發布了《虛擬銀行的認可》指引修訂

版，宣布將對合格的虛擬銀行申請人發放牌照，最快今年底或者明年首季可以批出首批牌照。目

前至少三家港資企業表明有意申領牌照，包括港資移動支付公司－－錢方好近（ＱＦＰａｙ）。

到底科技公司投身虛擬銀行發展，路徑在何方？相對傳統銀行，科技公司有何優勢？虛擬銀行如

何幫助中小企業？錢方好近ＣＥＯ李英豪在北京接受《經濟通通訊社》專訪，細述對香港虛擬銀

行發展的看法。



＊推出虛擬銀行是香港金融業盛事＊



虛擬銀行，泛指沒有實體網點，只依靠網絡或者手機提供服務的銀行，普遍針對個人及中小

企客戶。在歐美國家，虛擬銀行並非新鮮事，早年已在德國、英國及日本等海外市場面世。在金

管局《虛擬銀行的認可》修訂本內，虛擬銀行的定義為，主要透過互聯網或者其他形式的電子渠

道，而非實體分行提供零售銀行服務的銀行。

今時今日，傳統銀行不時大排長龍，反映金融科技尚未普及。最快在今年底，第一批虛擬銀

行的名單將推出，這將對香港金融業帶來什麼影響？李英豪表示，預計今年內不會有很大影響，

但是虛擬銀行的推出將是香港金融界的一大盛事，得到很多科技公司和相關機構的關注。「就像

世界盃一樣，有的人下場踢球，有的人圍觀，有的人做贊助，但就是很難假裝看不見。」



＊申請虛擬銀行牌照幫助香港中小企業＊



作為港資移動支付公司，錢方好近成立於２０１１年，總部設立在北京，致力國內移動支付

領域，是微信支付和支付寶的全球合作夥伴，２０１５年開始拓展海外市場，先後布局香港和日

本、東南亞和一帶一路國家。

目前就申請虛擬銀行牌照，錢方已經做好什麼準備？李英豪表示，由於合作夥伴大部分是上

市公司，具體內容不方便透露。但可以說的是，錢方籌備的虛擬銀行，當中最重要的是香港本土

元素。「我們重要的合作夥伴全部都是香港人，是香港白手興家的創業家，對香港的金融科技發

展有貢獻，如果我們得到虛擬銀行牌照，一定能幫助香港。」他認為，想通過虛擬銀行推動香港

金融科技發展，企業的背景很重要，「是否有服務香港人的心？是否了解香港人的想法和香港的

商業環境？推動虛擬銀行落地需要視乎企業本身的商業網絡，以取得消費者或中小型企業的信任

，這方面又是否足夠？有沒有可能圈錢後跑路？」



＊金融科技可徹底改變中小企借錢難＊



中小企業得不到足夠的銀行服務，如何提升普惠金融，是全世界面臨的問題。李英豪認為，

這是因為銀行的人力成本很高，風險很大，但銀行從中賺的錢很少。他指出，目前香港的銀行業

給中小企業提供的支持同樣嚴重不足。金融的本質是商業，背後是風險。「比如說，把１億元借

給一家大型上市公司幾乎沒有風險，但如果把１億借給１００家中小企業，每家借出１００萬，

甚至是借給５００家中小企業，每家借出２０萬。先不管借錢後能否還錢的風險，做那麼多份申

請也需要投入非常巨大的人力成本，何況借錢給中小企業的風險更高。」

李英豪認為，在金融科技的支持下，虛擬銀行可以徹底改變中小企業借錢難的問題。傳統的

銀行的借貸以抵押為基礎，但中小企業都是沒有抵押，那新式的銀行貸款是怎樣做的呢？「新式

銀行貸款以行為模式為基礎，透過大數據分析而決定是否貸款。中小企業主要分為兩種，零售或

者貿易，均有不同的行為模式，以零售業為例，重點看的是收入，比如說開咖啡店，如果兩家咖

啡店的地段差不多，那收入應該也差不多。通過大量的數據統計分析，能夠很清楚看出行為模式

，然後把借貸的風險降到最低。他又指出，傳統銀行最怕的是做假帳問題，「比如說我借錢給一

家茶餐廳，我怎麼確定他每個月營業額有１００萬？」在金融科技的支持下，中小企業的收入無

法作假。

